Ονειρικό ντεμπούτο Φαρίντ με 17 πόντους και 10 ριμπάουντ!

Ο πρώην παίκτης του ΝΒΑ έκανε πράγματα και θάματα στη νίκη του Παναθηναϊκού στο Παρίσι με μόλις μία προπόνηση στα πόδια του!

Ο Παναθηναϊκός πέρασε από το Παρίσι, επικρατώντας της Παρί με 101-95, σε ένα σπουδαίο διπλό του «τριφυλλιού».

Οι «πράσινοι» μπορεί να πήγαν στην Πόλη του φωτός χωρίς τους βασικούς τους σέντερ, ωστόσο ο νεοαποκτηθείς Κένεθ Φαρίντ έδειξε το λόγο για τον οποίο αποκτήθηκε.

Ο πολύπειρος ψηλός με πολυετή εμπειρία στο ΝΒΑ πραγματοποίησε ονειρικό ντεμπούτο, με τον Αμερικανό άσο να σκοράρει 17 πόντους με 10 ριμπάουντ.

Ο Φαρίντ κυριάρχησε στο ζωγραφιστό με 5/9 δίποντα και 7/11 βολές, με τον 36χρονο σέντερ να καλύπτει επάξια το κενό που έχει δημιουργηθεί στους ψηλούς του Παναθηναϊκού.