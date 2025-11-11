Σπάει τα κοντέρ ο Σλούκας: Πρώτος παίκτης στην ιστορία της Euroleague με 10.000 λεπτά

Ο Κώστας Σλούκας συνεχίζει να σπάει τα κοντέρ στην Euroleague, με τον Έλληνα γκαρντ να γίνεται ο πρώτος παίκτης στην ιστορία της διοργάνωσης με 10.000 λεπτά στο παρκέ.

To ένα ρεκόρ μετά το άλλο σπάει στην Euroleague ο Σλούκας. Ο αρχηγός του Παναθηναϊκού έπιασε δυο κορυφές στην αναμέτρηση με την Παρί για την 10η αγωνιστική της διοργάνωσης.

Αρχικά ο 35χρονος γκαρντ ξεπέρασε τον Βασίλη Σπανούλη και έγινε ο Έλληνας παίκτης με τα περισσότερα τρίποντα στην Euroleague. Μάλιστα ο Σλούκας μπήκε στην 10άδα των παικτών με τα περισσότερα σουτ από την περιφέρεια, όντας πλέον ο κορυφαίος Έλληνας στα τρίποντα στην Euroleague, κυνηγώντας τον Νάντο Ντε Κολό που έχει 521.

Παράλληλα ο Κώστας Σλούκας έγινε ο παίκτης με τα περισσότερα λεπτά στην ιστορία της διοργάνωσης, καθώς ο πολύπειρος άσος, «έπιασε» τα 17' στην αναμέτρηση με την γαλλική ομάδα, που ήταν απαραίτητα για να πιάσει την κορυφή στην σχετική λίστα.

Πλέον ο μόνος που απειλεί τον Σλούκα είναι Σέρχιο Γιούλ, με τον Ισπανό να χρειάζεται περισσότερα απο 110' για να πιάσει τον Έλληνα άσο.