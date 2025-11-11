Ξύπνησαν μνήμες στο Παρί-Παναθηναϊκός με Γκοβού και Ραμπεσαντρατανά στο γήπεδο!

Ποδοσφαιρικές αναμνήσεις προηγούμενων δεκαετιών ξύπνησαν στην αναμέτρηση του Παναθηναϊκού με την Παρί για την 10η αγωνιστική της Euroleague.

Οι Παριζιάνοι φιλοξενούν τους «πράσινους» στην Accor Arena και στο γήπεδο βρίσκονται δύο ποδοσφαιριστές, που έκαναν το δικό τους πέρασμα από τα ελληνικά ποδοσφαιρικά γήπεδα.

Ο λόγος για τον πρώην άσο του Παναθηναϊκού, Σίντνεϊ Γκοβού, που αγωνίστηκε στο Τριφύλλι την σεζόν 2010-2011, καταγράφοντας 24 συμμετοχές με τρία γκολ, αλλά και τον Έρικ Ραμπεσαντρατανά.

O Γάλλος χαφ αγωνίστηκε στην ΑΕΚ την σεζόν 2001/2002, μετρώντας πέντε συμμετοχές, με τους δύο βετεράνους ποδοσφαιριστές να παρακολουθούν την αναμέτρηση του Παναθηναϊκού με την Παρί.