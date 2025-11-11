«The Manimal» is here: Τρομερή εμφάνιση του Φαρίντ στο πρώτο ημίχρονο με την Παρί

Ο Κένεθ Φαρίντ έκανε το ντεμπούτο του με τον Παναθηναϊκό AKTOR κόντρα στην Παρί και με το... καλημέρα έδειξε πως μπορεί να προσφέρει πολλά στους «πράσινους».

Ο Παναθηναϊκός AKTOR αντιμετωπίζει την Παρί για την 10η αγωνιστική της Euroleague στην «Accor Arena». Οι «πράσινοι» κατάφεραν να πάνε μπροστά στο σκορ στα αποδυτήρια με 52-43 και με τον Κένεθ Φαρίντ να πραγματοποιεί ένα εξαιρετικό ντεμπούτο.

Πιο συγκεκριμένα, σε 13:54 στο παρκέ μέτρησε 8 πόντους (6/10 βολές, 1/3 δίποντα), 7 ριμπάουντ, 1 κλέψιμο και 3 μπλοκ, ενώ είχε μόλις ένα λάθος. Μάλιστα, έχει και το υψηλότερο PIR μετά τις δύο πρώτες περιόδους με 16.

Το πάθος του φάνηκε και σε μία χαρακτηριστική φάση, όταν έκανε τάπα και έτρεξε στον αιφνιδιασμό με ένα παπούτσι.