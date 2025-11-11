O Σλούκας ξεπέρασε τον Σπανούλη κι έγινε ο Έλληνας με τα περισσότερα τρίποντα

Ο Κώστας Σλούκας στην αναμέτρηση του Παναθηναϊκού κόντρα στην Παρί ξεπέρασε τον Βασίλη Σπανούλη κι έγινε ο Έλληνας παίκτης με τα περισσότερα τρίποντα στην Euroleague.

Ο αρχηγός του «τριφυλλιού» ήθελε ένα εύστοχο σουτ από την περιφέρεια για να φτάσει στα 519 τρίποντα και να ξεπεράσει τον Βασίλη Σπανούλη, που έχει 518.

Μάλιστα ο Σλούκας μπήκε στην 10άδα των παικτών με τα περισσότερα σουτ από την περιφέρεια, όντας πλέον ο κορυφαίος Έλληνας στα τρίποντα στην Euroleague, κυνηγώντας τον Νάντο Ντε Κολό που έχει 521.

Ο σχετικός πίνακας: