O Σλούκας ξεπέρασε τον Σπανούλη κι έγινε ο Έλληνας με τα περισσότερα τρίποντα

Ο Κώστας Σλούκας στην αναμέτρηση του Παναθηναϊκού κόντρα στην Παρί ξεπέρασε τον Βασίλη Σπανούλη κι έγινε ο Έλληνας παίκτης με τα περισσότερα τρίποντα στην Euroleague.

Ο αρχηγός του «τριφυλλιού» ήθελε ένα εύστοχο σουτ από την περιφέρεια για να φτάσει στα 519 τρίποντα και να ξεπεράσει τον Βασίλη Σπανούλη, που έχει 518.

Μάλιστα ο Σλούκας μπήκε στην 10άδα των παικτών με τα περισσότερα σουτ από την περιφέρεια, όντας πλέον ο κορυφαίος Έλληνας στα τρίποντα στην Euroleague, κυνηγώντας τον Νάντο Ντε Κολό που έχει 521.

Ο σχετικός πίνακας:

Α/Α ΠΑΙΚΤΗΣ ΤΡΙΠΟΝΤΑ (Σύνολο) ΤΡΙΠΟΝΤΑ (Εύστοχα)
1 Σέρχιο Γιουλ 2.092 690
2 Μάικ Τζέιμς 1.877 627
3 Χουάν Κάρλος Ναβάρο 1.669 623
4 Σκότι Ουίλμπεκιν 1.646 619
5 Σέρχιο Ροντρίγκεθ 1.586 609
6 Μίλος Τεόντοσιτς 1.593 596
7 Ρούντι Φερνάντεθ 1.655 594
8 Σέιν Λάρκιν 1.443 584
9 Νάντο Ντε Κολό 1.278 521
10 Κώστας Σλούκας 1.310 519
