O Σλούκας ξεπέρασε τον Σπανούλη κι έγινε ο Έλληνας με τα περισσότερα τρίποντα

Ο αρχηγός του «τριφυλλιού» ήθελε ένα εύστοχο σουτ από την περιφέρεια για να φτάσει στα 519 τρίποντα και να ξεπεράσει τον Βασίλη Σπανούλη, που έχει 518.
Μάλιστα ο Σλούκας μπήκε στην 10άδα των παικτών με τα περισσότερα σουτ από την περιφέρεια, όντας πλέον ο κορυφαίος Έλληνας στα τρίποντα στην Euroleague, κυνηγώντας τον Νάντο Ντε Κολό που έχει 521.
Ο σχετικός πίνακας:
|Α/Α
|ΠΑΙΚΤΗΣ
|ΤΡΙΠΟΝΤΑ (Σύνολο)
|ΤΡΙΠΟΝΤΑ (Εύστοχα)
|1
|Σέρχιο Γιουλ
|2.092
|690
|2
|Μάικ Τζέιμς
|1.877
|627
|3
|Χουάν Κάρλος Ναβάρο
|1.669
|623
|4
|Σκότι Ουίλμπεκιν
|1.646
|619
|5
|Σέρχιο Ροντρίγκεθ
|1.586
|609
|6
|Μίλος Τεόντοσιτς
|1.593
|596
|7
|Ρούντι Φερνάντεθ
|1.655
|594
|8
|Σέιν Λάρκιν
|1.443
|584
|9
|Νάντο Ντε Κολό
|1.278
|521
|10
|Κώστας Σλούκας
|1.310
|519