«Πρασίνισε» το Παρίσι: Περισσότεροι από 1.000 φίλοι του Παναθηναϊκού κι αποθέωση Λεσόρ (vid)

Η παρουσία των φίλων του Παναθηναϊκού είναι έντονη και στο Παρίσι, με περισσότερους από 1000 φίλους του «τριφυλλιού» να έχουν πρασινίσει την «Accor Arena». Αποθέωση για παίκτες και ειδικά τον Ματίας Λεσόρ.

Περίπου 150 φίλαθλοι του Παναθηναϊκού ταξίδεψαν από την Ελλάδα με το «Aktina Travel Group», ενώ στο γήπεδο βρίσκεται κόσμος κι από άλλες χώρες της Ευρώπης, δίνοντας «πράσινο» χρώμα στην έδρα της Παρί.

Περισσότεροι από 1000 φίλοι του «τριφυλλιού» δίνουν το «παρών» στην «Accor Arena», με τους οπαδούς του Παναθηναϊκού να αποθεώνουν τους «πράσινους» και τον Λεσόρ, που έχει ταξιδέψει με την ομάδα για ψυχολογικούς λόγους.

Ο βασικός πυρήνας των οπαδών των «πράσινων» είναι στο πέταλο της «Accor Arena», ενώ υπάρχει πολλοί διάσπαρτοι στο υπόλοιπο γήπεδο.

