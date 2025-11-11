Πόλος έλξης στην «Αccor Arena» ο Τι Τζέι Σορτς (vid)

Πόλο έλξης στο Παρίσι και την «Αccor Arena» αποτελεί ο Τι Τζέι Σορτς, με τον Αμερικανό άσο του «τριφυλλιού» να μοιράζει αυτόγραφα σε πολλά παιδιά, την στιγμή που είχε θερμούς εναγκαλισμούς και με στελέχη της γαλλικής ομάδας. Αποστολή στο Παρίσι.

Η Παρί υποδέχεται σε λίγη ώρα τον Παναθηναϊκό στην «Αccor Arena» (22:00) για την 10η αγωνιστική της Euroleague και ο Τι Τζέι Σορτς έχει την τιμητική του σε αυτή την αναμέτρηση.

Ο Αμερικανός άσος του «τριφυλλιού» επιστρέφει στο Παρίσι ως αντίπαλος και όπως είναι λογικό αποτελεί πόλος έλξης για την γαλλική ομάδα, με την οποία έλαμψε την περασμένη σεζόν, πραγματοποιώντας χρονιά... MVP.

Λίγη ώρα πριν την έναρξη της αναμέτρησης ο Τι Τζέι Σόρτς υπέγραψε αυτόγραφα σε πολλά παιδιά που περίμεναν με ανυπομονοσία στις κερκίδες, ενώ είχε θερμούς εναγκαλισμούς και με στελέχη της γαλλικής ομάδας.

Δείτε τα video του SDNA: