Ντάμοντ μετά την απόλυση του Χάρισον: «Όταν τα αποτελέσματα δεν ανταποκρίνονται στις προσδοκίες, είναι ευθύνη μου να δράσω»

Μετά την απόφασή του να απολύσει τον Νίκο Χάρισον, ο πρόεδρος των Ντάλας Μάβερικς, Πάτρικ Ντάμοντ, έστειλε ανοιχτή επιστολή στους οπαδούς της ομάδας.

Οι Ντάλας Μάβερικς έχουν ξεκινήσει αρκετά άσχημα τη φετινή σεζόν. Τη σεζόν 2023-24 έφτασαν στους τελικούς του ΝΒΑ και δύο χρόνια μετά από 11 αγωνιστικές έχουν ρεκόρ 3-8. Έτσι, ο οργανισμός αποφάσισε να απολύσει τον Νίκο Χάρισον, ο οποίος ήταν ο άνθρωπος που είπε το «ΟΚ» και έστειλε τον Λούκα Ντόντσιτς στους Λος Άντζελες Λέικερς.

Μετά από αυτή την ανακοίνωση, ο πρόεδρος των «Μαβς», Πάτρικ Ντάμοντ, έστειλε ανοιχτή επιστολή στους φιλάθλους, τονίζοντας πως είναι αφοσιωμένος στις νίκες και κάλεσε τους πάντες να συνεχίσουν να υποστηρίζουν τους παίκτες.

Αναλυτικά η επιστολή:

«Αγαπητή οικογένεια των "Μαβς".

Στις 30 Μαΐου 2024, οι Μάβερικς κέρδισαν το πρωτάθλημα της δυτικής περιφέρειας. Δεν καταφέραμε να φτάσουμε στους τελικούς του NBA, αλλά όλοι συμφωνήσαμε ότι το μέλλον μας είναι λαμπρό. Ως οπαδοί αυτής της ομάδας, έχετε κάθε δικαίωμα να απαιτήσετε από εμάς τη δέσμευση για επιτυχία.

Κανείς από όσους σχετίζονται με τον οργανισμός των Μάβερικς δεν είναι ικανοποιημένος με την αρχή αυτής της σεζόν, την οποία όλοι πιστεύαμε ότι θα ήταν πολλά υποσχόμενη. Έχετε υψηλές προσδοκίες για τους Μάβερικς και τις μοιράζομαι μαζί σας. Όταν τα αποτελέσματα δεν ανταποκρίνονται στις προσδοκίες, είναι ευθύνη μου να αναλάβω δράση. Πήρα την απόφαση να απολύσω τον γενικό Διευθυντή, Νίκο Χάρισον.

Αν και το μεγαλύτερο μέρος της σεζόν 2025-26 δεν έχει ακόμη παιχτεί και γνωρίζω ότι οι

παίκτες μας είναι βαθιά αφοσιωμένοι σε μια κουλτούρα νίκης, αυτή η απόφαση ήταν κρίσιμη για να προχωρήσει η ομάδα μας προς μια θετική κατεύθυνση.

Κατανοώ τον βαθύ αντίκτυπο που είχαν αυτοί οι δύσκολοι τελευταίοι μήνες. Σας διαβεβαιώνω ότι είμαι πλήρως αφοσιωμένος στην επιτυχία των Μάβερικς.

Σας ευχαριστώ για την υποστήριξή σας, σας ευχαριστώ που μας κρατάτε υπόλογους και σας ευχαριστώ για το πάθος και την υπομονή σας. Αξίζετε διαφάνεια και μια ομάδα που αντανακλά

το πνεύμα σας. Στόχος μας είναι να επιστρέψουμε το νικηφόρο μπάσκετ στο Ντάλας και να κερδίσουμε πρωταθλήματα. Η οικογένειά μας είναι αφοσιωμένη σε αυτή την αποστολή και θα συνεχίσει να επενδύει στο Ντάλας και στο μέλλον των Μάβερικς.

Σας παρακαλώ να συνεχίσετε μαζί μου να ενθαρρύνετε τους παίκτες μας και να υποστηρίζετε όλους όσους εργάζονται για να κάνουν αυτόν τον οργανισμό όσο καλύτερο μπορεί να είναι.

Πάμε "Μαβς"!

Σας ευχαριστώ,

Πάτρικ».