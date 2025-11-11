Επίσημο: Παρελθόν από τους Μάβερικς ο Νίκο Χάρισον

Ο Νίκο Χάρισον αποτελεί και επίσημα παρελθόν από τους Ντάλας Μάβερικς, λίγους μήνες μετά το ιστορικό trade του Λούκα Ντόντσιτς.

Οι Ντάλας Μάβερικς πήραν την απόφαση να... χωρίσουν τους δρόμους τους με τον Νίκο Χάρισον. Ο -πλέον πρώην- GM της ομάδας ήταν αυτός που είχε δώσει τον Λούκα Ντόντσιτς στους Λος Άντζελες Λέικερς για τον Άντονι Ντέιβις.

Από τότε, οι οπαδοί ζητούσαν μόνιμα την παραίτησή του σε κάθε ματς, έκαιγαν φωτογραφίες του και είχαν κάνει ξεκάθαρο πως δεν ήθελαν πλέον να βρίσκεται στον οργανισμό. Μετά το κακό ξεκίνημα της σεζόν, οι «Μαβς» πήραν την ίδια απόφαση και έτσι ο Χάρισον αποτελεί και επίσημα παρελθόν.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Ο πρόεδρος των Ντάλας Μάβερικς, Πάτρικ Ντάμοντ, ανακοίνωσε σήμερα ότι ο οργανισμός απαλλάσσει τον Νίκο Χάρισον από τα καθήκοντά του ως γενικού διευθυντή και προέδρου των επιχειρήσεων μπάσκετ, με άμεση ισχύ.

Σε συνδυασμό με αυτή την απόφαση, οι Μάβερικς διόρισαν τους Μάικλ Φίνλεϊ και Ματ Ρικάρντι ως προσωρινούς γενικούς διευθυντές για την επίβλεψη των δραστηριοτήτων μπάσκετ. Θα ξεκινήσει μια ολοκληρωμένη αναζήτηση για μόνιμο αντικαταστάτη.

"Αυτή η απόφαση αντικατοπτρίζει τη συνεχή δέσμευσή μας για την οικοδόμηση ενός οργανισμού επιπέδου πρωταθλητισμού, που θα ανταποκρίνεται στις προσδοκίες των παικτών μας, των συνεργατών μας και, το πιο σημαντικό, των οπαδών μας", δήλωσε ο Ντάμοντ.

Οι Μάβερικς όρισαν τον Χάρισον γενικό διευθυντή και πρόεδρο των επιχειρήσεων μπάσκετ στις 28 Ιουνίου 2021. Στην πρώτη του σεζόν με την ομάδα, οι Μάβερικς σημείωσαν ρεκόρ 52-30 και έφτασαν στους τελικούς της δυτικής περιφέρειας κατά τη σεζόν 2021-22. Το Ντάλας έφτασε στους τελικούς του NBA κατά τη σεζόν 2023-24, την πρώτη του εμφάνιση στους τελικούς από τη σεζόν του πρωταθλήματος του 2011.

Σχετικά με τον Μάικλ Φίνλεϊ

Ο Φίνλεϊ, βετεράνος 15 σεζόν στο NBA και δύο φορές All-Star, εντάχθηκε στο διοικητικό τμήμα των Ντάλας Μάβερικς το 2017, μετά από μια εξαιρετική καριέρα ως παίκτης από το 1996 έως το 2005. Στο διοικητικό τμήμα των Μάβερικς, ο Φίνλεϊ έχει αναλάβει διάφορους ρόλους, όπως βοηθός αντιπροέδρου των επιχειρήσεων μπάσκετ, αντιπρόεδρος του προσωπικού των παικτών και βοηθός γενικού διευθυντή.

Σχετικά με τον Ματ Ρικάρντι

Ο Ρικάρντι, που κατάγεται από το Πλέινο του Τέξας, εντάχθηκε στην οργάνωση των Μάβερικς τον Αύγουστο του 2022, φέρνοντας μαζί του πάνω από μια δεκαετία εμπειρίας σε διοικητικές θέσεις από το σύστημα των Μπρούκλιν Νετς. Προήχθη σε βοηθό γενικό διευθυντή τον Αύγουστο του 2023».