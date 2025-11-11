Πλησιάζει η επιστροφή του Λεμπρόν: Θα προπονηθεί με τους Σάουθ Μπέι Λέικερς

Οι Λος Άντζελες Λέικερς έχουν καταφέρει να ξεκινήσουν τρομερά τη σεζόν, παρά το γεγονός πως ο Λεμπρόν Τζέιμς δεν έχει αγωνιστεί ακόμα μέσα στη σεζόν. Ο «Βασιλιάς» αναμενόταν να επιστρέψει στα μέσα του Νοεμβρίου και όλα δείχνουν πως η αποθεραπεία του πηγαίνει όπως περίμεναν οι «Λιμνάνθρωποι».
Όπως αναφέρει το «Southern California News Group», ο Λεμπρόν Τζέιμς αναμένεται μέσα στην εβδομάδα να προπονηθεί με τους Σάουθ Μπέι Λέικερς, όσο η ομάδα του Τζέι Τζέι Ρέντικ θα αγωνίζεται εκτός έδρας.
Έτσι, όλα δείχνουν πως ο Λεμπρόν πλησιάζει στην επιστροφή του και δεν αποκλείεται αυτή να γίνει κόντρα στους Γιούτα Τζαζ, είτε στις 19/11 είτε στις 24/11.