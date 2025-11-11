Πλησιάζει η επιστροφή του Λεμπρόν: Θα προπονηθεί με τους Σάουθ Μπέι Λέικερς

Θετικά νέα για τους Λος Άντζελες Λέικερς, με τον Λεμπρόν Τζέιμς να είναι έτοιμος να προπονηθεί με τη θυγατρική ομάδα ενόψει της επιστροφής του.

Οι Λος Άντζελες Λέικερς έχουν καταφέρει να ξεκινήσουν τρομερά τη σεζόν, παρά το γεγονός πως ο Λεμπρόν Τζέιμς δεν έχει αγωνιστεί ακόμα μέσα στη σεζόν. Ο «Βασιλιάς» αναμενόταν να επιστρέψει στα μέσα του Νοεμβρίου και όλα δείχνουν πως η αποθεραπεία του πηγαίνει όπως περίμεναν οι «Λιμνάνθρωποι».

Όπως αναφέρει το «Southern California News Group», ο Λεμπρόν Τζέιμς αναμένεται μέσα στην εβδομάδα να προπονηθεί με τους Σάουθ Μπέι Λέικερς, όσο η ομάδα του Τζέι Τζέι Ρέντικ θα αγωνίζεται εκτός έδρας.

Έτσι, όλα δείχνουν πως ο Λεμπρόν πλησιάζει στην επιστροφή του και δεν αποκλείεται αυτή να γίνει κόντρα στους Γιούτα Τζαζ, είτε στις 19/11 είτε στις 24/11.