Oλυμπιακός: Ντέρμπι κορυφής με την Ζαλγκίρις στο ΣΕΦ

Ο Ολυμπιακός φιλοξενεί στο ΣΕΦ την Ζαλγκίρις (21:15) για την 10η αγωνιστική της Euroleague σε ένα ντέρμπι κορυφής για τις δυο ομάδες.

Ντέρμπι κορυφής στο ΣΕΦ. Ο Ολυμπιακός υποδέχεται στο ΣΕΦ (21:15) την Ζαλγκίρις για την 10η αγωνιστικη της Euroleague, με τους «ερυθρόλευκους» να θέλουν να συνεχίσουν το νικηφόρο σερί τους μετά τις δυο νίκες με Χαποέλ και Παρτίζαν.

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας είδε τον Κίναν Έβας να κάνει φοβερό ντεμπούτο στην αναμέτρηση με την Καρδίτσα, με τον Έλληνα τεχνικό να τον συμπεριλαμβάνει κανονικά στην 12άδα με την λιθουανική ομάδα. Παράλληλα εκτός έμεινε ο Φρανκ Νιλικίνα με πρόβλημα στον οπίσθιο μηριαίο.

Από την άλλη η ομάδα του Κάουνας εντυπωσιάζει με τις εμφανίσεις της την φετινή σεζόν, ούσα στα υψηλά στρώματα της βαθμολογίας. Η Ζαλγκίρις ταξίδεψε στον Πειραιά με απουσίες, καθώς ο Μασιούλις δεν θα έχει στην διάθιεση του τον πρώην «ερυθρόλευκο» Ουίλιαμς - Γκος.

12/11

21:15 Ολυμπιακός - Ζαλγκίρις Κάουνας

21:30 Μπάγερν Μονάχου - Μπαρτσελόνα

21:30 Αρμάνι Μιλάνο - Βιλερμπάν