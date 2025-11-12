Για την πρωτιά - πρόκριση ο ΠΑΟΚ, να επιστρέψει στις νίκες το Περιστέρι

Ο ΠΑΟΚ υποδέχεται απόψε στο «Παλατάκι» την Άνβιλ (12/11, 20:15), με μοναδικό στόχο τη νίκη που θα του δώσει την πρόκριση για την επόμενη φάση του Europe Cup, ενώ το Περιστέρι θέλει να επιστρέψει στις νίκες στον αγώνα κόντρα στην Κουτάισι στη Γεωργία στις 17:00.

Ο «Δικέφαλος του Βορρά» βρίσκεται στη δεύτερη θέση του έκτου ομίλου με ρεκόρ 3-1 πίσω από την πρωτοπόρο Μπράουνσβαϊγκ και θέλει να δώσει συνέχεια στο νικηφόρο σερί του και να πάρει την πρόκριση για την επόμενη φάση του FIBA Europe Cup στον αποψινό αγώνα κόντρα στην Άνβιλ στο «Παλατάκι».

Το Περιστέρι από την άλλη καταλαμβάνει την ίδια θέση με τον ΠΑΟΚ στον πέμπτο όμιλο με το ίδιο ρεκόρ (3-1) και φιλοδοξεί στον αγώνα κόντρα στην τελευταία Κουτάισι (1-3) στη Γεωργία να επιστρέψει στις νίκες και να πάρει και εκείνο την πρόκριση για την επόμενη φάση της διοργάνωσης.