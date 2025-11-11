Μπαρτσελόνα: Ο Πασκουάλ, το «αγκάθι» του οικονομικού και οι εναλλακτικές

Το όνομα του Τσάβι Πασκουάλ είναι αυτό που έχει πάρει προβάδισμα για τη διάδοχη κατάσταση στον πάγκο της Μπαρτσελόνα, όμως το ζήτημα δεν είναι τόσο απλό, όπως αναφέρει η Marca.

Συγκεκριμένα, ο Πασκουάλ προκρίνεται από όλους στον σύλλογο ως η ιδανική λύση για να είναι ο επόμενος προπονητής της ομάδας, ενώ αναμένεται να γίνει κατ’ ιδίαν συνάντηση με τον Χουάν Κάρλος Ναβάρο, τζένεραλ μάνατζερ της Μπαρτσελόνα. Πάντως ο Πασκουάλ είχε δηλώσει πρόσφατα σε συνέντευξή του, ότι αν δεχόταν τηλεφώνημα από την Μπάρτσα, θα κατέληγαν σε συμφωνία μέσα σε πέντε λεπτά. O 53χρονος τεχνικός ήταν στα πλάνα της ομάδας και το καλοκαίρι, όμως αποφασίστηκε να τηρηθεί το συμβόλαιο του Πεναρόγια, καθώς θα έπρεπε να του καταβάλει τότε υψηλή αποζημίωση, την οποία βέβαια πάλι δε γλυτώνει.

Το πρώτο πρόβλημα που προκύπτει όμως για τη μελλοντική συνεργασία των δύο πλευρών έγκειται στο οικονομικό. Σύμφωνα με δημοσιεύματα, ο Πασκουάλ θα δεχόταν να αναλάβει την ομάδα με μισθό ανάλογο με το αναγνωρισμένο προφίλ του στην Euroleague, ενώ παράλληλα αναφέρεται πως θέλει να υπάρξει, ακόμα και μέσα στη φετινή σεζόν, δυνατή μεταγραφική ενίσχυση.

Εφόσον δεν προχωρήσει η περίπτωση επιστροφής του Πασκουάλ, τότε ο σύλλογος εξετάζει άλλες επιλογές, όπως το να αφήσει την ομάδα στα χέρια του Όσκαρ Ορεγιάνα, ο οποίος ήταν βοηθός του Πεναρόγια και υπηρέτησε επίσης υπό τους Ρότζερ Γκριμάου, Σαρούνας Γιασικεβίτσιους και νωρίτερα τον Πασκουάλ. Στο τραπέζι έπεσε η επαναπρόσληψη του Σβέτισλαβ Πέσιτς, αλλά και η ενδεχόμενη συνεργασία με προπονητές χωρίς ομάδα αλλά με εμπειρία από την EuroLeague, όπως ο Αντρέα Τρινκιέρι, ο Γιάννης Σφαιρόπουλος ή ο Κάρλες Ντουράν. Ωστόσο, όλα αυτά είναι ονόματα στο τραπέζι με τα οποία η Μπάρτσα δεν έχει μιλήσει ακόμη.