Μασιούλις: «Να σταματήσουμε την κυκλοφορία του Ολυμπιακού - Ξέρουμε τι μπορεί να κάνει ο Έβανς»

Ο Τόμας Μασιούλις μίλησε για το αυριανό παιχνίδι της Ζαλγκίρις κόντρα στον Ολυμπιακό (12/11, 21:15), τονίζοντας τα δυνατά στοιχεία των ερυθρολεύκων, ενώ έκανε αναφορά και στην επιστροφή του Κίναν Έβανς.

Στις δηλώσεις του σχετικά με το παιχνίδι στο ΣΕΦ ο Λιθουανός προπονητής είπε:

«Αντιμετωπίζουμε έναν δυνατό αντίπαλο με ισχυρή παράδοση. Παίζουν στο Final Four εδώ και αρκετά χρόνια, οπότε δεν θα είναι εύκολο με τον κόσμο τους, αλλά θα είναι μια καλή δοκιμασία. Το πιο σημαντικό θα είναι να σταματήσουμε την κυκλοφορία της μπάλας και να ανταποκριθούμε στη δύναμή τους. Ο Ολυμπιακός και οι παίκτες του ξεχωρίζουν για τη σωματική τους δύναμη».

Για τον Έβανς: «Αν είναι υγιής και έτοιμος, μπορεί να αλλάξει ολόκληρο το πρόσωπο της ομάδας. Χρειάζονταν έναν ακόμη παίκτη που να έχει την μπάλα στα χέρια. Ξέρουμε από τη Ζαλγκίρις πώς και πόσο μπορεί να παίξει, θα είναι ένας σημαντικός παίκτης».