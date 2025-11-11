Μεσίνα: «Να δώσουμε προσοχή στα ριμπάουντ και στην κυκλοφορία»

Ο Ετόρε Μεσίνα στις δηλώσεις του ενόψει της αναμέτρησης της Αρμάνι κόντρα στη Βιλερμπάν για την 10η αγωνιστική της Εlite League (12/11, 21:30) στάθηκε στους τομείς που θα κρίνουν το ματς.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του:

«Είναι ένα πολύ σημαντικό παιχνίδι για εμάς. Όλα τα παιχνίδια είναι σημαντικά, αλλά τώρα θέλουμε να συνεχίσουμε τις τελευταίες εμφανίσεις και να συνεχίσουμε να βελτιωνόμαστε.

Η Βιλερμπάν πλήρωσε το τίμημα στους τραυματισμούς, όπως συνέβη και σε πολλές άλλες ομάδες, αλλά έχει διατηρήσει υψηλό επίπεδο αθλητικότητας και οργάνωσης, ειδικά στο αμυντικό άκρο του γηπέδου με το 3-2 στην ζώνη.

Πρέπει να δώσουμε προσοχή στις μικρές λεπτομέρειες, ειδικά στα ριμπάουντ και στην κυκλοφορία της μπάλας, για να πάρουμε τη νίκη».