Νώτης: «Βρίσκομαι στην καλύτερή μου φάση μπασκετικά»

Οι Μαχητές Πειραματικό Πεύκων νίκησαν με 102-92 τον Πανερυθραϊκό στην παράταση, στο πλαίσιο της 7ης «στροφής» της Elite League, και ο φόργουορντ της ομάδας της Θεσσαλονίκης, που αναδείχθηκε και MVP της αγωνιστικής, Γιώργος Νώτης, μίλησε στην εκπομπή «Άκου τι έκανες» του EOK WebRadio με τον Λεωνίδα Πιστιόλη.

Αναλυτικά είπε:

Για τη νίκη επί του Πανερυθραϊκού και τη διαχείριση των τελευταίων επιθέσεων στην κανονική διάρκεια: «Απ’ την αρχή ήταν “run-and-gun” το ματς, πάνω-κάτω οι φάσεις. Υπάρχει και η κούραση όταν έχεις τόσο υψηλό tempo για 40 λεπτά και μετά παράταση, είναι πιο εύκολο να γίνουν λάθη. Νομίζω το διαχειριστήκαμε καλύτερα από τον Πανερυθραϊκό, που είναι πολύ καλή και έμπειρη ομάδα. Το θέλαμε περισσότερο το αποτέλεσμα και αυτό ήταν στην ουσία που μας έδωσε και τη νίκη στο τέλος».

Για το ότι κατάφεραν εν τέλει να πάρουν και διαφορά: «Εκ του αποτελέσματος μπορείς να πεις ότι… καλύτερα που έγινε έτσι, οπότε και πήραμε και μια διαφορά μεγαλύτερη απ’ ό,τι αν το παιχνίδι έληγε στους 2-3 πόντους. Καλύτερα, όμως, να κερδίζεις και να τελειώνεις, παρά να παίζεις παρατάσεις και να έχεις τέτοιο άγχος. Κάναμε κάποια λάθη, αλλά αφού το αποτέλεσμα ήταν θετικό για εμάς δεν πειράζει. Συνεχίζουμε και πάμε παρακάτω, στο ματς με την ΑΓΕΧ».

Για το 4-3 ρεκόρ που έχουν έως τώρα: «Νομίζω είναι θετικό ρεκόρ, πόσο μάλλον όταν μπαίνεις σε ένα πρωτάθλημα σαν νεοφώτιστος και ειδικά σαν την Elite League, που είναι πάρα πολύ ανταγωνιστικό και πρέπει να προσέχεις κάθε αγωνιστική. Δεν υπάρχει εύκολο παιχνίδι για εμάς, πρέπει να δίνουμε πάντα το 100% και να είμαστε συγκεντρωμένοι σε όλο το ματς για να κερδίζουμε. Ίσως κάποιοι να μην το περίμεναν, κάποιοι μέσα στην ομάδα να ξέραμε πως αυτές είναι οι δυνατότητές μας και μπορούμε να το κάνουμε. Η ομάδα δείχνει καλό πρόσωπο στα περισσότερα ματς και θέλουμε να συνεχίσουμε έτσι και στη συνέχεια».

Για το ότι δεν υπάρχει σταθερότητα στα παιχνίδια τους όσον αφορά τον δείκτη των σκορ: «Είμαστε μια ομάδα με αρκετό επιθετικό ταλέντο. Πέρυσι, που έχουν μένει αρκετά παιδιά από τον “κορμό”, ήμασταν μια πολύ καλή αμυντική ομάδα. Αυτό ήταν που μας έδινε το κάτι παραπάνω και παίρναμε τις νίκες. Φέτος είναι μία η άμυνα, μία η επίθεση. Ακόμα δεν έχουμε βρει σε τι είμαστε πιο καλοί. Εφόσον όμως κερδίζουμε, ας πηγαίνει έτσι».

Για το εκτός έδρας παιχνίδι που ακολουθεί (15/11) με αντίπαλο την ΑΓΕΧ: «Ξέρουμε πως η ΑΓΕΧ μπορεί να μην ξεκίνησε καλά, αλλά δε μας μπερδεύει αυτό γιατί γνωρίζουμε τι παίκτες και τι μονάδες έχει η ομάδα. Παρ’ ότι βρίσκεται χαμηλά στη βαθμολογία, είναι ένα απ’ τα φαβορί για την άνοδο στην GBL. Θα πάμε χωρίς άγχος, να δώσουμε τον καλύτερό μας εαυτό και να διεκδικήσουμε ό,τι μάς αναλογεί από την αναμέτρηση».

Για τους δύο ξένους της ομάδας του, Ντάριλ Μπανκς και Ντάρλινστοουν Ντουμπάρ: «Μας βοηθούν και οι δύο πάρα πολύ, ειδικά στην επίθεση. Μας δίνουν το κάτι παραπάνω που ψάχνεις και ζητάς από Αμερικανούς παίκτες συνήθως. Οι υπόλοιποι προσπαθούμε να κάνουμε αυτά που κάνουμε καλά. Έχουμε φτιάξει έτσι ένα καλό κράμα σαν ομάδα και παίρνουμε αυτές τις νίκες που έχουμε καταφέρει να πάρουμε».

Για την έως τώρα μπασκετική του πορεία: «Εγώ ξεκίνησα πολύ αργά το μπάσκετ, στα 19 μου. Δεν είχα παίξει πιο πριν πουθενά, πήγα κατευθείαν στο U20 και το ανδρικό. Με τον Λαγκαδά το 2015 ήταν η πρώτη μου χρονιά στην ουσία που ξεκίνησα να κάνω προπόνηση μπάσκετ. Γι’ αυτό στα 30 μου αρχίζει και “ανθίζει” όλο αυτό. Νιώθω ότι είμαι στην καλύτερή μου φάση, στην πιο παραγωγική μου μπασκετικά ηλικία. Δε σταματάει αυτό, θέλω να βελτιωθώ κι άλλο τα επόμενα χρόνια ώστε να φτάσω όσο το δυνατόν ψηλότερα γίνεται».

Για το τι τον δυσκόλεψε περισσότερο ξεκινώντας στα 19 του χρόνια το μπάσκετ: «Συνήθως είναι το τεχνικό κομμάτι. Εμένα ήταν η δυσκολία να καταλάβω το μπάσκετ. Έπρεπε να δουλέψω πολύ για να μπορέσω να αφομοιώσεις καταστάσεις, για να αφομοιώσω ένα σύστημα, μου έπαιρνε βδομάδες να μάθω τι πρέπει να κάνω, πού πρέπει να κινηθώ. Ήταν όλα δύσκολα στην αρχή. Έβλεπα βίντεο αρκετά, είχα τη βοήθεια των προπονητών μου και σιγά-σιγά άρχισα να καταλαβαίνω καλύτερα το μπάσκετ και να εξελίσσομαι».