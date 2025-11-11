Αρμάνι Μιλάνο: Χάνει «διαβολοβδομάδα» και Ολυμπιακό ο ΛεΝτέι

Ο Ζακ ΛεΝτέι θα απουσιάσει από τη νέα «διαβολοβδομάδα» της Euroleague και στα εντός έδρας ματς με Βιλερμπάν (12/11) και Ολυμπιακό (14/11).

Ο Αμερικανός πάουερ φόργουορντ τραυματίστηκε ξανά στον αριστερό προσαγωγό του την περασμένη εβδομάδα στον αγώνα εναντίον της Αναντολού Εφές και δεν θα είναι διαθέσιμος για τους αγώνες αυτής της εβδομάδας, ενώ έχει προγραμματιστεί να επανεκτιμηθεί η κατάστασή του στις αρχές της επόμενης εβδομάδας.

Ο ΛεΝτέι, ο οποίος είναι από τους πιο σημαντικούς παίκτες της Αρμάνι με 15,8 πόντους και 3,5 ριμπάουντ σε τέσσερις αγώνες της EuroLeague, ήταν εκτός για έναν μήνα με τραυματισμό, επέστρεψε με την Εφές, όπου ήταν και ο κορυφαίος και τώρα μπαίνει ξανά στα «πιτς».

Παράλληλα, όπως ενημέρωσε η ομάδα ο Λορένζο Μπράουν εξακολουθεί να αναρρώνει από τον τραυματισμό του και θα χάσει τους επόμενους αγώνες, ενώ ο Ουσμάν Ντιόπ δεν προπονήθηκε λόγω ίωσης.