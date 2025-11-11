Τα 12 μέλη της Οργανωτικής Επιτροπής του final four της Euroleague που θα γίνει στο ΟΑΚΑ

Ο αναπληρωτής υπουργός αρμόδιος για θέματα αθλητισμού αποφάσισε τη σύσταση και τη συγκρότηση «Οργανωτικής Επιτροπής Διοργάνωσης του Final Four Euroleague 2026» (εφεξής «Επιτροπή») με έδρα το Ολυμπιακό Αθλητικό Κέντρο Αθηνών (Ο.Α.Κ.Α.) , οδός Ολυμπιονίκου Σπύρου Λούη αρ. 1, κατ’ άρθρο 53 του ν. 2725/1999.

Όπως αναφέρεται στην απόφαση "έργο της Επιτροπής είναι η προετοιμασία, η υποστήριξη στην οργάνωση και η φιλοξενία του Final Four Euroleague 2026, σε άμεση συνεργασία και υπό την καθοδήγηση της Euroleague Ventures SA σε πλήρη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την οικεία σύμβαση. Έργο της Επιτροπής είναι επίσης η κατάρτιση και υποβολή του προϋπολογισμού της παρ. 1 του άρθρου 53 του ν. 2725/1999 για την έκδοση της προβλεπόμενης από την παρ. 3 του ιδίου άρθρου υπουργικής απόφασης.

Οι πόροι της Επιτροπής προέρχονται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 3 του άρθρου 53 του ν. 2725/1999, καθώς και από κάθε άλλη νόμιμη πηγή, όπως από ιδιωτικές δωρεές, χορηγίες, έσοδα από πωλήσεις προϊόντων ή άλλες προωθητικές ενέργειες, καθώς επίσης και από επιχορηγήσεις από τον προϋπολογισμό της Γ.Γ.Α.

Όργανα της Επιτροπής είναι το Διοικητικό Συμβούλιο, ο Εκτελεστικός Διευθυντής και ο Πρόεδρος. Α. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από τα εξής μέλη:

1. Δημήτριο Φραγκάκη του Τιμολέοντος, Πρόεδρο του Αναπτυξιακού Οργανισμού της Περιφέρειας Αττικής «Νέα Μητροπολιτική Αττική Α.Ε.», ως Πρόεδρο.

2. Δημήτριο Κοντό του Αναστασίου, εκπρόσωπο του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, ως μέλος

3. Νικόλαο Δημάκη του Γεωργίου, εκπρόσωπο του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, ως μέλος

4. Αναστασία Χατζηγιαννάκου του Γεωργίου εκπρόσωπος της Γενικής Διεύθυνσης Τελωνείων, ως μέλος

5. Τσιλίκα Πηνελόπη του Βασιλείου εκπρόσωπο του Υπουργείου Εξωτερικών, ως μέλος

6. Χριστόλογλου Κωνσταντίνο του Ιωάννη, Διευθυντή Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένης Αθλητικής Βίας, εκπρόσωπο του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, ως μέλος

7. Νικόλαο Χαρδαλιά του Γεωργίου, Περιφερειάρχη Αττικής, ως μέλος

8. Χρυσόστομο (Χάρη) Δούκα του Χρήστου, Δήμαρχο Αθηναίων, ως μέλος 9. Θεόδωρος Αμπατζόγλου του Ιωακείμ, Δήμαρχο Αμαρουσίου, ως μέλος

10. Κωνσταντίνο Χαλιορή, Συντονιστή Γενικό Διευθυντή του ΝΠΙΔ με την επωνυμία «Ολυμπιακό Αθλητικό Κέντρο Αθηνών – Ο.Α.Κ.Α. – ΣΠΥΡΟΣ ΛΟΥΗΣ»