Πρώτα ο Γιάννης μετά ο Σενγκούν στις επιλογές του Αταμάν για το All Star Game! (vid)

Τους πέντε εκλεκτούς του για την ευρωπαϊκή πεντάδα του All Star Game του NBA επέλεξε ο Εργκίν Αταμάν, βάζοντας πρώτο στη λίστα τον Γιάννη Αντετοκούνμπο.

Ο Τούρκος τεχνικός του Παναθηναϊκού κλήθηκε να διαλέξει τη δική του κορυφαία πεντάδα από τους Ευρωπαίους παίκτες για το All Star Game του ΝΒΑ, με τον Greek Freak να έρχεται πρώτος στη λίστα του και τον συμπατριώτη του, Αλπερέν Σενγκούν να ακολουθεί.

«Πιστεύω ότι η ευρωπαϊκή ομάδα θα νικήσει. Θα είναι ενδιαφέρον παιχνίδι. Η αγαπημένη μου ομάδα είναι η ευρωπαϊκή. Θέλω να ξεκινήσω με τον Γιάννη σίγουρα, τον Αλπερέν Σενγκούν, τον παίκτη μου, τον Γιόκιτς σίγουρα, τον Ντόντσιτς και ίσως τον Μάρκανεν», ανέφερε ο Αταμάν σε συνέντευξή του στο arenasport.tv.

