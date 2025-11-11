Ντόρσεϊ: «Μάχη με τη Ζαλγκίρις – Πρέπει να συνεχίζω τον ρυθμό μου» (vid)

Ο Τάιλερ Ντόρσεϊ μίλησε για τον αυριανό αγώνα του Ολυμπιακού με τη Ζάλγκιρις, τον δικό του ρυθμό, αλλά και την επιστροφή του Έβανς στη δράση.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του Ντόρσεϊ:

«Πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι για μία μάχη υψηλού επιπέδου. Να προσπαθήσουμε να πάρουμε τη νίκη στην έδρα μας. Είναι μεγάλο ματς στην αρχή της διαβολοβδομάδας».

Για τον Έβανς: «Φέρνει ένα διαφορετικό επίπεδο στη θέση του πόιντ γκαρντ. Ελπίζω να διατηρήσει αυτό το μομέντουμ. Προφανώς είναι ακόμη αρχή, προσθέτει έναν δυναμικό παίκτη στη γραμμή των πόιντ γκαρντ. Σκοράρει καλά. Θα είναι ένα αξιόπιστο κομμάτι για εμάς. Να μείνει υγιής και θα είμαστε καλά, είναι ένα σπουδαίο κομμάτι για εμάς».

Για το αν θα είναι η σεζόν της καριέρας του: «Δεν είμαι σίγουρος, έχει να κάνει με τη σταθερότητα. Είναι καλή αρχή, πρέπει να συνεχίσω τον ρυθμό του, τη ρουτίνα μου, να είμαι σταθερός».

Για το αν θέλει να στείλει ένα μήνυμα σε Ράιτ και Γουίλιαμς-Γκος: «Κανένα μήνυμα. Ο Μόουζες παίζει πολύ καλά φέτος. Όταν βγαίνουμε στο παρκέ είμαστε πάντα ανταγωνιστικοί, όποιος κι αν είναι ο αντίπαλος. Ο Νάιτζελ πονάει, οπότε ελπίζω να γίνει καλά και να επιστρέψει. Μόνο αγάπη, αλλά μόλις βγούμε στο παρκέ θα είναι μάχη».

