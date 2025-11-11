Ο χορός του Θανάση πριν το παιχνίδι των Μπακς με τους Μάβερικς (vid)

Ο Θανάσης Αντετοκούνμπο με έναν χορό ξεσήκωσε τους συμπαίκτες του πριν το τζάμπολ του αγώνα των Μπακς με τους Μάβερικς.

Με έναν πρωτότυπο τρόπο επέλεξε ο Θανάσης Αντετοκούνμπο να φτιάξει το ηθικό των συμπαικτών του στους Μπακς πριν από το παιχνίδι με τους Μάβερικς. Ο Έλληνας φόργουορντ το έριξε στον χορό προτού οι δύο ομάδες μπουν στον αγωνιστικό χώρο.

Ο χορός του Θανάση έφερε γούρι στα «ελάφια», που επικράτησαν 116-114 της ομάδας του Ντάλας, με τον Γιάννη να κάνει άλλη μια εντυπωσιακή εμφάνιση.

Βέβαια, ο Θανάσης δεν παίρνει πολύ χρόνο συμμετοχής, αλλά βρίσκει τρόπους να… βοηθά την ομάδα του.

