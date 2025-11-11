Οι Χιτ πήραν το θρίλερ κόντρα στους Καβαλίερς στην παράταση με απίθανο τρόπο (vid)

Οι Μαϊάμι Χιτ μετά από ένα ματς-θρίλερ, έκαμψαν την αντίσταση των Κλίβελαντ Καβαλίερς στο έξτρα πεντάλεπτο της παράτασης, επικρατώντας με 140-138.

Οι δύο ομάδες μοιράστηκαν από δύο καλά δωδεκάλεπτα, χωρίς κάποια ομάδα να ξεφύγει στο σκορ, με τον Χάκεζ στα 8'' πριν το τέλος της κανονικής διάρκειας να ισοφαρίζει σε 128-128, στέλνοντας το ματς στην παράταση.

Το έξτρα πεντάλεπτο της παράταση εξελίχθηκε στο απόλυτο θρίλερ, αφού ο Ντόνοβαν Μίτσελ με τρίποντη «βόμβα», ισοφάρισε σε 138-138 0,4'' πριν την λήξη της παράτασης, όμως στη συνέχεια έγινε μια αδιανόητη φάση.

Η άμυνα των Καβαλίερς... κοιμήθηκε και ο Γιόβιτς έκανε την λόμπα για τον Ουίγκινς που βρέθηκε αφύλακτος κάτω από το καλάθι, διαμορφώνοντας με κάρφωμα το τελικό 140-138!

Έτσι, οι Χιτ πανηγύρισαν μια τεράστια νίκη, βελτιώνοντας το ρεκόρ τους στο 7-4, πιάνοντας τους Καβαλίερς, που έχουν το ίδιο ρεκόρ, με τις δύο ομάδες να βρίσκονται στα ψηλά πατώματα της κατάταξης στην ανατολική περιφέρεια.

Ο Χάιμε Χάκεζ με 22 πόντους, 13 ριμπάουντ και 7 ασίστ ήταν ο κορυφαίος για τους νικητές, με τον Ντόνοβαν Μίτσελ να ξεχωρίζει για τους Καβαλίερς, έχοντας 28 πόντους, 15 ριμπάουντ και 8 ασίστ.

