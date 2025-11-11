Μεγάλο διπλό των Σπερς στην έδρα των Μπουλς

Οι Σαν Αντόνιο Σπερς έφυγαν αλώβητοι από την έδρα των Σικάγο Μπουλς, επικρατώντας με 121-117.

Τα «Σπιρούνια» έδειξαν τις διαθέσεις τους από το ξεκίνημα της αναμέτρησης, αφού προηγήθηκαν με 26-34 στην λήξη της πρώτης περιόδου, όμως οι Μπουλς έβγαλαν αντίδραση και με επί μέρους 38-29 στην δεύτερη περίοδο έκλεισαν το ημίχρονο προηγούμενοι με 64-63.

Οι «Ταύροι» συνέχισαν με τον ίδιο ρυθμό και στο τρίτο δωδεκάλεπτο, αυξάνοντας την διαφορά στο +9 (98-89), όμως στην τέταρτη περίοδο οι Σπερς ήταν καταιγιστικοί, έτρεξαν επί μέρους 19-32, για να κάνουν την ανατροπή και να φτάσουν στη νίκη, βελτιώνοντας το ρεκόρ τους στο 8-2.

O Βίκτορ Ουεμπανιάμα με 38 πόντους, 12 ριμπάουντ και 5 ασίστ ήταν ο κορυφαίος των Σαν Αντόνιο Σπερς, με τον Τρε Τζόουνς να ξεχωρίζει για τους Σικάγο Μπουλς έχοντας 20 πόντους, 7 ριμπάουντ και 7 ασίστ.

