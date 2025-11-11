Οι Πίστονς νίκησαν στην παράταση με επικό comeback κόντρα στους Ουίζαρντς

Oι Ντιτρόιτ Πίστονς φλέρταραν με μεγάλη γκέλα απέναντι στους Ουάσινγκτον Ουίζαρντς, όμως στο φινάλε σοβαρεύτηκαν και πήρα τη νίκη στην παράταση με 137-135.

Οι γηπεδούχοι έπαιξαν με την «φωτιά» αλλά δεν κάηκαν, αφού επέτρεψαν στους Ουίζαρντς να μπουν στην τελευταία περίοδο έχοντας προβάδισμα εννιά πόντων (87-96), με την διαφορά να φτάνει και σε διψήφια επίπεδα (89-99) στο ξεκίνημα του δωδεκαλέπτου.

Σε εκείνο το σημείο όμως οι Πίστονς σοβαρεύτηκαν και ξεκίνησαν την αντεπίθεσή τους, με τον Τζένκινς να αναλαμβάνει δράση στο φινάλε, αφού με δύο τρίποντα ισοφάρισε σε 127-127 και έστειλε το ματς στην παράταση.

Στο έξτρα πεντάλεπτο οι γηπεδούχοι, έλεγξαν τον ρυθμό και κατάφεραν να φτάσουν σε μια αγχωτική νίκη, βελτιώνοντας το ρεκόρ τους στο 9-2, με τους Ουίζαρντς από την άλλη να γνωρίζουν την 10η ήττα τους (1-10 το ρεκόρ τους).

O Kέιντ Κάνινγχαμ με 46 πόντους, 12 ριμπάουντ και 11 ασίστ ήταν ο κορυφαίος για τους νικητές, με τον Σι Τζέι ΜακΚόλουμ να ξεχωρίζει για τους Ουίζαρντς, έχοντας 42 πόντους, 6 ριμπάουντ και 4 ασίστ.

Δείτε την στατιστική της αναμέτρησης