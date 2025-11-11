Οι Μάτζικ λύγισαν τους Μπλέιζερς με τρίποντη «βόμβα» του Μπέιν (vid)

Οι Ορλάντο Μάτζικ μετά από μια συγκλονιστική ματσάρα, έκαμψαν την αντίσταση των Πόρτλαντ Τρέιλ Μπλέιζερς (115-112), με απίθανο τρίποντο του Ντέσμοντ Μπέιν.

Το ματς ήταν ιδιαίτερα αμφίρροπο σε όλη τη διάρκεια του αγώνα, με τους Μπλέιζερς να κρατούν τη νίκη στα χέρια τους, μέχρι και το τελευταίο λεπτό της τέταρτης περιόδου, όπου τα πάντα λειτούργησαν υπέρ των Μάτζικ.

Αρχικά, ο Πάολο Μπανκέρο στα 5'' πριν την λήξη ισοφάρισε σε 112-112 και όλα έδειχναν παράταση, όμως οι Μπλέιζερς έκαναν τραγικό λάθος και έδωσαν την κατοχή στους γηπεδούχους με 1.9'' να απομένει στο χρονόμετρο.

Ο Μπέιν πήρε την μπάλα και με ένα αδιανόητο σουτ από το διαφημιστικό logo έστειλε την μπάλα στο καλάθι και χάρισε τη νίκη στους Μάτζικ, μέσα σε αποθέωση.

O Πάολο Μπανκέρο με 28 πόντους, 9 ριμπάουντ και 3 ασίστ ήταν ο κορυφαίος των νικητών, με τον Ντένι Αβντίγια να ξεχωρίζει για τους Μπλέιζερς, έχοντας 27 πόντους, 5 ριμπάουντ και 5 ασίστ.

