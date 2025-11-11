Επιστροφή στις νίκες για Λέικερς με τρομερούς Ντόντσιτς-Ριβς

Το σούπερ δίδυμο των «Λιμνάνθρωπων» έστησε πάρτι απέναντι στους Σάρλοτ Χόρνετς, οδηγώντας τους Λέικερς στη νίκη με 121-111.

Οι Λέικερς μετά την αποκαρδιωτική εμφάνιση απέναντι στους Ατλάντα Χοκς, έβγαλαν αντίδραση και επέστρεψαν στα νικηφόρα αποτελέσματα, αλώνοντας την έδρα των Σάρλοτ Χόρνετς.

Ο Λούκα Ντόντσιτς με 38 πόντους 6 ριμπάουντ και 7 ασίστ ήταν ο κορυφαίος των «Λιμνάνθρωπων», με τον Όστιν Ριβς να ακολουθεί με 24 πόντους, 5 ριμπάουντ και 7 ασίστ, στην επιστροφή του στην αγωνιστική δράση.

Για τους Σάρλοτ Χόρνετς ξεχώρισε ο Μάιλς Μπρίτζες, που ολοκλήρωσε την αναμέτρηση έχοντας 34 πόντους, 8 ριμπάουντ και 5 ασίστ, παλεύοντας... μόνος του απέναντι στους Λέικερς.

