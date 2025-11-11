Τρέλα για Αβδάλα στις ΗΠΑ: Καλύτερος παίκτης και rookie της εβδομάδας στην περιφέρεια ACC του NCAA!

Ο Νεοκλής Αβδάλας έχει κλέψει τις εντυπώσεις στα πρώτα του παιχνίδια με το Βιρτζίνια Τεκ, γράφοντας ιστορία με το... καλημέρα.

Ο Αβδάλας στο δεύτερο ματς του με το Βιρτζίνια Τεκ, έσπασε τα κοντέρ έχοντας 33 πόντους, 5 ριμπάουντ, 6 ασίστ, 1 κλέψιμο και 1 μπλοκ, προκαλώντας φρενίτιδα στην αντίπερα όχθη του Ατλαντικού.

Ο 19χρονος γκαρντ, μάλιστα αναδείχθηκε ως ο κορυφαίος παίκτης και rookie της εβδομάδας στην περιφέρεια ACC του NCAA, όντας ο πρώτος παίκτης στην ιστορία του Βιρτζίνια Τεκ, που κερδίζει ταυτόχρονα αυτά τα δύο βραβεία.

Ο Αβδάλας στα δύο πρώτα του ματς με τους «Χόκις», έχει κατά Μέσο Όρο, 20.5 πόντοι, 4 ριμπάουντ, 7.5 ασίστ!