Τρέλα για Αβδάλα στις ΗΠΑ: Καλύτερος παίκτης και rookie της εβδομάδας στην περιφέρεια ACC του NCAA!

Ο Αβδάλας στο δεύτερο ματς του με το Βιρτζίνια Τεκ, έσπασε τα κοντέρ έχοντας 33 πόντους, 5 ριμπάουντ, 6 ασίστ, 1 κλέψιμο και 1 μπλοκ, προκαλώντας φρενίτιδα στην αντίπερα όχθη του Ατλαντικού.
Ο 19χρονος γκαρντ, μάλιστα αναδείχθηκε ως ο κορυφαίος παίκτης και rookie της εβδομάδας στην περιφέρεια ACC του NCAA, όντας ο πρώτος παίκτης στην ιστορία του Βιρτζίνια Τεκ, που κερδίζει ταυτόχρονα αυτά τα δύο βραβεία.
Ο Αβδάλας στα δύο πρώτα του ματς με τους «Χόκις», έχει κατά Μέσο Όρο, 20.5 πόντοι, 4 ριμπάουντ, 7.5 ασίστ!
𝙗𝙞𝙜 𝙙𝙖𝙬𝙜 𝙨𝙩𝙖𝙩𝙪𝙨 😤 @neoo1721— Virginia Tech Men's Basketball (@HokiesMBB) November 10, 2025
➡️ https://t.co/PGyWxHTOS3
🎟️ https://t.co/6ucPIoPrGj pic.twitter.com/0f7vmdRmD1