Τρελό στατιστικό: Ο Ναντίρ Ιφί είναι ο πρώτος σκόρερ ανά λεπτό στον κόσμο!

Ο Ναντίρ Ιφί έχει στην... κατοχή του ένα τρελό στατιστικό, καθώς ο Γάλλος γκαρντ είναι ο πρώτος σκόρερ ανά λεπτό στον κόσμο, λίγες ώρες πριν η Παρί υποδεχθεί τον Παναθηναϊκό.

Ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει εκτός έδρας την Παρί, με τους «πράσινους» να θέλουν να επιστρέψουν στις νίκες. Πέραν της πίεσης του αποτελέσματος, ο Εργκίν Αταμάν πρέπει να σταματήσει τον «δαιμώνιο» γκαρντ της Γαλλικής ομάδας, Ναντίρ Ίφι που πραγματοποιεί σεζόν καριέρας.

Μάλιστα, ο Γάλλος γκαρντ έχει στην... κατοχή του ένα τρελό στατιστικό. Είναι ο πρώτος σκόρερ ανά λεπτό στον κόσμο, με τον Ιφί να αποτελεί πονοκέφαλο για τις αντίπαλες άμυνες. Συγκεκριμένα ο 23χρονος άσος σημειώνει 1.08 πόντους ανά ένα λεπτό, γεγονός που τον κατατάσει τον κορυφαίο στον κόσμο, ενώ παράλληλα ηγείται και των σκόρερ στην Euroleague, όντας πρώτος στην λίστα με 22.1 πόντους μέσο όρο.

Την Κυριακή ο Γάλλος μέτρησε 24 πόντους κόντρα στην Λιμόζ, με τον Ιφί να μετρά στο Γαλλικό πρωτάθλημα 20.3 πόντους, 1.2 ριμπάουντ και 2.8 ασίστ μέσο όρο σε 19 λεπτά ανά αγώνα.