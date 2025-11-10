Εύκολο απόγευμα για το Λαύριο κόντρα στην Νίκη Βόλου

Στο παιχνίδι με το οποίο ολοκληρώθηκε η 7η αγωνιστική της Elite League και μεταδόθηκε από την ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ, το Λαύριο Boderm επικράτησε της Νίκης Βόλου με 82-69. Οι γηπεδούχοι ανέβηκαν στο 3-4, ενώ οι φιλοξενούμενοι υποχώρησαν στο 4-3.
Διαιτητές: Μηλαπίδης-Σκανδαλάκης-Παπαδόπουλος Ν. (Καλαρέμας)
Δεκάλεπτα: 19-18, 38-29, 60-48, 82-69
Λαύριο (Συμεωνίδης): Μακαρατζής 10, Άντερσον 21 (2), Στασινός 7, Σιγάλας 13 (3), Γεωργάς, Τόλιας 7, Καματερός 1, Καλόγηρος 8 (2), Ματαλιωτάκης 2, Λεφιού 13 (2), Μουτάφης
Νίκη Βόλου (Γκουγκουτούδης): Λουσέιν 8 (1), Τζόνσον 17 (3), Παπαδόπουλος 2, Μπαλόπουλος, Γιαννούτσος, Δήμος 4, Καραγεωργίου 7, Βλαχογιάννης 4, Μπακέας 4, Νίκολης 11 (2), Τσουμάνης 12
Αναλυτικά η 7η αγωνιστική (8-10/11)
Σάββατο 8 Νοεμβρίου
Τρίκαλα Basket-ΝΕ Μεγαρίδος 84-88
Αιγάλεω-Δόξα Λευκάδας ΒΙΚΟΣ COLA 60-95
Πρωτέας Βούλας-Ψυχικό 83-63
Vikos Φalcons-Δάφνη 91-53
ΑΓΕΧ-Σοφάδες 91-54
Evertech Παπάγου-Κόροιβος Αμαλιάδας 69-67
Μαχητές Πειραματικό-Πανερυθραϊκός 102-92 (κ.α. 84-84)
Δευτέρα 10 Νοεμβρίου
Η επόμενη αγωνιστική (8η, 15-17/11)
Σάββατο 15 Νοεμβρίου
17:00 ΑΓΕΧ-Μαχητές Πειραματικό
17:00 Σοφάδες-Τρίκαλα Basket
17:00 Δάφνη-Πρωτέας Βούλας
17:00 Ψυχικό-Αιγάλεω
17:00 Δόξα Λευκάδας ΒΙΚΟΣ COLA-Evertech Παπάγου
17:00 Κόροιβος Αμαλιάδας-Λαύριο Boderm
17:00 Νίκη Βόλου-Πανερυθραϊκός
Δευτέρα 17 Νοεμβρίου
18:30 ΝΕ Μεγαρίδος-Vikos Φalcons (ΕΡΤ 2 ΣΠΟΡ)