Εύκολο απόγευμα για το Λαύριο κόντρα στην Νίκη Βόλου

Το Λαύριο ξεπέρασε εύκολα το εμπόδιο της Νίκης Βόλου για την 7η αγωνιστική της Εlite League, με την ομάδα της Λαυρεωτικής να πετυχαίνει την πρώτη της εντός έδρας νίκη την τρέχουσα σεζόν.

Στο παιχνίδι με το οποίο ολοκληρώθηκε η 7η αγωνιστική της Elite League και μεταδόθηκε από την ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ, το Λαύριο Boderm επικράτησε της Νίκης Βόλου με 82-69. Οι γηπεδούχοι ανέβηκαν στο 3-4, ενώ οι φιλοξενούμενοι υποχώρησαν στο 4-3. Λαύριο Boderm-Νίκη Βόλου 82-69 Διαιτητές: Μηλαπίδης-Σκανδαλάκης-Παπαδόπουλος Ν. (Καλαρέμας) Δεκάλεπτα: 19-18, 38-29, 60-48, 82-69 Λαύριο (Συμεωνίδης): Μακαρατζής 10, Άντερσον 21 (2), Στασινός 7, Σιγάλας 13 (3), Γεωργάς, Τόλιας 7, Καματερός 1, Καλόγηρος 8 (2), Ματαλιωτάκης 2, Λεφιού 13 (2), Μουτάφης Νίκη Βόλου (Γκουγκουτούδης): Λουσέιν 8 (1), Τζόνσον 17 (3), Παπαδόπουλος 2, Μπαλόπουλος, Γιαννούτσος, Δήμος 4, Καραγεωργίου 7, Βλαχογιάννης 4, Μπακέας 4, Νίκολης 11 (2), Τσουμάνης 12 Αναλυτικά η 7η αγωνιστική (8-10/11) Σάββατο 8 Νοεμβρίου Τρίκαλα Basket-ΝΕ Μεγαρίδος 84-88 Αιγάλεω-Δόξα Λευκάδας ΒΙΚΟΣ COLA 60-95 Πρωτέας Βούλας-Ψυχικό 83-63 Vikos Φalcons-Δάφνη 91-53 ΑΓΕΧ-Σοφάδες 91-54 Evertech Παπάγου-Κόροιβος Αμαλιάδας 69-67 Μαχητές Πειραματικό-Πανερυθραϊκός 102-92 (κ.α. 84-84) Δευτέρα 10 Νοεμβρίου Λαύριο Boderm-Νίκη Βόλου 82-69 Η επόμενη αγωνιστική (8η, 15-17/11) Σάββατο 15 Νοεμβρίου 17:00 ΑΓΕΧ-Μαχητές Πειραματικό 17:00 Σοφάδες-Τρίκαλα Basket 17:00 Δάφνη-Πρωτέας Βούλας 17:00 Ψυχικό-Αιγάλεω 17:00 Δόξα Λευκάδας ΒΙΚΟΣ COLA-Evertech Παπάγου 17:00 Κόροιβος Αμαλιάδας-Λαύριο Boderm 17:00 Νίκη Βόλου-Πανερυθραϊκός Δευτέρα 17 Νοεμβρίου 18:30 ΝΕ Μεγαρίδος-Vikos Φalcons (ΕΡΤ 2 ΣΠΟΡ)