Ματς αποδείξεων για τον Άρη κόντρα στην πρωτοπόρο Μπαχτσεσεχίρ

Ματς αποδείξεων και δύσκολη αποστολή για τον Άρη. Οι «κιτρινόμαυροι» υποδέχονται στο Nick Gallis Hall την Μπαχτσεσεχίρ (20:00) για την 7η αγωνιστική του Eurocup, με την ομάδα του Ιγκόρ Μίλισιτς να θέλει να συνεχίσει το νικηφόρο σερί της.

Οι Θεσσαλονικείς θα αγωνιστούν ενισχυμένοι κόντρα την Τουρκική ομάδα, καθώς ο Αμίν Νουά αναμένεται να πραγματοποιήσει το ντεμπούτο του με τα «κιτρινόμαυρα».

Η ομάδα από την Κωνσταντινούπολη οδηγεί την κούρσα στον όμιλο, ούσα πρώτη με ρεκόρ 5-1 και θεωρείται ένα από τα μεγάλα φαβορί για να κατακτήσει την διοργάνωση.