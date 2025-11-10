Με Ντιφαλά το Άρης - Μπαχτσεσεχίρ

Ο Άρης φιλοξενείς στο Nick Gallis Hall την Μπαχτσεσεχίρ για την 7η αγωνιστική του Eurocup, σε μια δύσκολη αποστολή για τους «κιτρινόμαυρους».

Η ομάδα του Ιγκόρ Μίλισιτς έχει ρεκόρ 3-3 σε μια εξαπλή ισοβαθμία που έχει δημιουργηθεί στον όμιλο, ενώ η τουρκική ομάδα βρίσκεται στην κορυφή με ρεκόρ 5-1.

Η αναμέτρηση στο Παλέ θα έχει άρωμα από... Euroleague, καθώς πρώτος διαιτητής της αναμέτρησης ορίστηκε ο Γάλλος Μεντί Ντιφαλά, ενώ οι άλλοι δύο είναι ο Πολωνός Τόμας Τραβίτσκι και ο Ισραηλινός Αμίτ Μπαλάκ.