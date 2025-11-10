Πρέκας: «Στόχος μας το απόλυτο, να δώσουμε το παρών και στο Ευρωμπάσκετ 2027»

Ο προπονητής της Εθνικής Γυναικών, Πέτρος Πρέκας, «φιλοξενήθηκε» στην εκπομπή «Woman to woman» του EOK WebRadio και μίλησε για τη νέα προσπάθεια του αντιπροσωπευτικού μας συγκροτήματος στα προκριματικά του Ευρωμπάσκετ 2027

Αναλυτικά οι δηλώσεις του:

Για την πρώτη συγκέντρωση της Εθνικής Γυναικών ενόψει των προκριματικών του Ευρωμπάσκετ 2027, που ξεκινούν την Τετάρτη (12/11, με Κροατία): «Άνοιξε ένας καινούργιος κύκλος για την Εθνική Γυναικών. Έχουμε μπροστά μας τα πρώτα “παράθυρα” για τα προκριματικά του Ευρωμπάσκετ 2027. Έχουμε τρεις μέρες να προετοιμαστούμε για να παίξουμε τρεις αγώνες. Μεγάλος στόχος είναι να είμαστε παρόντες και στο Ευρωμπάσκετ 2027. Πρέπει να προετοιμάσουμε την ομάδα για να πετύχουμε τρεις νίκες. Αυτό στο οποίο δίνουμε βάση αυτήν τη στιγμή είναι να μπορέσουμε να βρούμε πάλι τη χημεία μας και τους αυτοματισμούς σε άμυνα και επίθεση».

Για το σε τι άλλο στοχεύουν σε αυτά τα τρία παιχνίδια εκτός από τις νίκες: «Είναι οι πρώτοι αγώνες της προκριματικής φάσης, η οποία διαιρείται σε δύο μέρη, στα “παράθυρα” του Νοεμβρίου και σε αυτά του Μαρτίου. Θα παίξουμε έξι αγώνες και στόχος μας είναι να κάνουμε έξι νίκες. Οι δύο πρώτες ομάδες του ομίλου προκρίνονται στην επόμενη προκριματική φάση, που θα γίνει σε έναν χρόνο. Εκτός, όμως, από τις έξι νίκες που θέλουμε, πάντα η Εθνική παίζει μέσα στο γήπεδο για να δίνει τον καλύτερό της εαυτό. Αυτό θέλουμε να συνεχίσουμε να κάνουμε και να παρουσιάζουμε αγώνα με αγώνα ένα καλύτερο πρόσωπο».

Για τις τρεις ομάδες του ομίλου (Κροατία, Βόρεια Μακεδονία, Δανία) και σε ποια πρέπει να δώσουν μεγαλύτερη προσοχή: «Θα παίξουμε τρία ματς σε εννέα μέρες. Δεν υπάρχει εύκολο και δύσκολο παιχνίδι. Θα δώσουμε ιδιαίτερη προσοχή και στα τρία ματς, ξεκινώντας από αυτό με την Κροατία. Στόχος μας είναι να κάνουμε τρεις νίκες και χρειάζεται να είμαστε επικεντρωμένοι σε αυτό και να κάνουμε το καλύτερο δυνατό μέσα στο γήπεδο».

Για το τι κρατάει η Εθνική από το Ευρωμπάσκετ 2025 και τι αφήνει πίσω: «Σίγουρα κρατάμε τη μεγάλη στήριξη του κόσμου και τη συμμετοχή του σε αυτό το Ευρωμπάσκετ. Κρατάμε, επίσης, τη μεγάλη προσπάθεια που έκαναν οι αθλήτριες μέσα στο γήπεδο. Ίσως θα πρέπει να αφήσουμε την “πικρία”, γιατί όλοι πιστεύαμε ότι μπορούσαμε να κάνουμε κάτι παραπάνω. Όπως και να ‘χει, τώρα είμαστε μπροστά σε μια καινούργια πρόκληση. Θα προσπαθήσουμε να προκριθούμε στο Ευρωμπάσκετ του 2027 και εκεί επικεντρωνόμαστε».