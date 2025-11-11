Παναθηναϊκός: Στο Παρίσι για να επιστρέψει στα θετικά αποτελέσματα

Δοκιμασία στο Παρίσι για τον Παναθηναϊκό. Οι «πράσινοι» αντιμετωπίζουν εκτός έδρας την Παρί (22:00) για την 10η αγωνιστική, με το «τριφύλλι» να θέλει να επιστρέψει στα θετικά αποτελέσματα μετά τις δυο σερί ήττες από Μονακό και Ερυθρός.

Ο Εργκίν Αταμάν αντιμετωπίζει τα γνωστά προβλήμαα, την ώρα που ο Τούρκος προπονητής έχει μια έξτρα λύση στα χέρια του στους ψηλούς. Το νέο μεταγραφικό απόκτημα των «πρασίνων» Κένεθ Φαρίντ ακολούθησε την αποστολή της ομάδας σε Παρίσι και Μαδρίτη, προκειμένου να δώσει 15-20 λεπτά στους σέντερ, όπως δήλωσε και ο Εργκίν Αταμάν.

Ο τεχνικός του «τριφυλλιού» δεν μπορεί να υπολογίζει στον Ομέρ Γιούτσεβεν που δεν ταξίδεψε με την αποστολή και τον Ρισόν Χολμς που, όπως ανέφερε, υπολογίζει να επιστρέψει νωρίτερα στην ενεργό δράση.

Από την άλλη πλευρά η Παρί μετρά τρεις συνεχόμενες ήττες στην Εuroleague από Μπάγερν, Αρμάνι και Εφές και με ρεκόρ 4-5 βρίσκεται εκτός 10άδας.

Η αγωνιστική (10η):

11/11

18:00 Ντουμπάι BC - Ερυθρός Αστέρας

21:00 Φενερμπαχτσέ - Μακάμπι Τελ Αβίβ

21:05 Χάποελ Τελ Αβίβ - Μπασκόνια

21:30 Παρτιζάν - Μονακό

21:30 Βίρτους Μπολόνια - Αναντολού Εφές

21:30 Βαλένθια - Ρεάλ Μαδρίτης

22:00 Παρί - Παναθηναϊκός AKTOR

12/11

21:15 Ολυμπιακός - Ζαλγκίρις Κάουνας

21:30 Μπάγερν Μονάχου - Μπαρτσελόνα

21:30 Αρμάνι Μιλάνο - Βιλερμπάν