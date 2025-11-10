Περσίδης: «Το έναυσμα για την ανατροπή ήταν η άμυνα, παρακαταθήκη η περσινή σεζόν»

Ο ΠΑΟΚ επικράτησε με 76-78 της ΑΕΚ εκτός έδρας, στο πλαίσιο της 6ης αγωνιστικής της Greek Basketball League, και ο γκαρντ των Θεσσαλονικιών, Νίκος Περσίδης, «φιλοξενήθηκε» στην εκπομπή «Άμεσο Ριπλέι» του EOK WebRadio μιλώντας για σπουδαίο διπλό και τον τρόπο που ήρθε.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του:

Για τη νίκη επί της ΑΕΚ στα τελευταία λεπτά: «Η ομάδα έχει αρχίσει και “χτίζει” χαρακτήρα, απ’ τις πρώτες νίκες που έχει κάνει στα τελευταία λεπτά. Περιμέναμε από πριν πως θα είναι ένα πάρα πολύ δυνατό ματς. Είναι πάρα πολύ νωρίς στο πρωτάθλημα, δε μπορούμε να βγάλουμε συμπεράσματα, αλλά “χτίζουμε” πάνω σε αυτά τα αποτελέσματα και συνεχίζουμε για τη συνέχεια».

Για το τι άλλαξαν στο 2ο ημίχρονο: «Παίξαμε άμυνα. Στο 1ο ημίχρονο είχαμε δεχθεί 41 πόντους, στο 2ο περιορίσαμε τα λάθη μας στην άμυνα και ανεβάσαμε την ένταση και στις δύο μεριές του γηπέδου. Βάλαμε και μεγάλα σουτ. Το έναυσμά μας ήταν η άμυνα».

Για το ότι προερχόντουσαν από ένα δύσκολο ταξίδι απ’ το Κόσοβο: «Επειδή δουλειά μας είναι αυτή, καλώς ή κακώς μπορεί να υπήρχε μία κόπωση απ’ το ταξίδι, αλλά νομίζω ότι κανένας συμπαίκτης μου δεν είχε αυτό στο μυαλό του. Ξέραμε ότι θα είναι ένα ντέρμπι και θέλαμε πάρα πολύ τη νίκη, όπως δείξαμε και στο παρκέ».

Για το αν οι δύο σερί νίκες σε Αλεξάνδρειο και SUNEL Arena τούς δίνει παραπάνω ψυχολογικό μπουστάρισμα για τη συνέχεια: «Σίγουρα μας ανεβάζει το ηθικό και εμάς και στον κόσμο, που μετά από τέσσερα εκτός έδρας παιχνίδια πιστεύω ότι θα έρθει και θα μας στηρίξει στα δύο ευρωπαϊκά που έχουμε εντός έδρας. Δε μπορώ πω ότι είναι νίκες εκτός προγράμματος, γιατί κοιτάμε κάθε ματς ξεχωριστά. Εννοείται πως κάθε παιχνίδι το προσεγγίζουμε πάρα πολύ δυναμικά».

Για το αν έχουν στο μυαλό τους και την περσινή εξαιρετική σεζόν και θέλουν να πετύχουν κάτι αντίστοιχο φέτος: «Είναι αρκετά νωρίς ακόμα στη σεζόν. Σίγουρα στο μυαλό όλων μας υπάρχουν οι φιλοδοξίες με βάση την περσινή χρονιά, που την έχουμε κρατήσει ως παρακαταθήκη. Άλλο η περσινή χρονιά όμως, άλλο η φετινή. Φέτος υπάρχει μια διαφορετική φιλοσοφία απ’ τον κόουτς, έρχονται τα αποτελέσματα και από αρκετά νωρίς. Προσεγγίζοντας κάθε ματς ξεχωριστά, φτάνοντας στα μέσα Νοεμβρίου βλέπουμε πως έχουμε κάνει μια πολύ καλή πορεία, η οποία δίνει κίνητρο τόσο σε εμάς όσο και σε όσους βρίσκονται κοντά στην ομάδα».

Για τα ευρωπαϊκά παιχνίδια: «Μας βοηθούν περισσότερο. Επειδή είμαστε καινούργια ομάδα, αφού μείναμε δύο παίκτες από πέρυσι, θεωρώ πως τα ευρωπαϊκά ματς μάς βοηθούν να βρούμε καλύτερη χημεία και να “χτίζουμε” μέσα από αυτά. Καλές είναι οι προπονήσεις, αλλά φαίνεται ότι η ομάδα “δένει” περισσότερο μέσω των αγώνων, όταν υπάρχουν αγωνιστικές απαιτήσεις».

Για το παιχνίδι που ακολουθεί (12/11) με αντίπαλο την Ανβίλ Βλότσλαβεκ για το FIBA Europe Cup: «Είναι πάρα πολύ καλή ομάδα, με γνώριμους παίκτες που έχουν περάσει κι απ’ τον ΠΑΟΚ. Στο πρώτο ματς ήμασταν ανταγωνιστικοί και “κλέψαμε” στο τέλος τη νίκη. Θα είναι ένα πάρα πολύ ανταγωνιστικό ματς, γιατί μετά τη νίκη τους επί της Μπράουνσβαϊγκ θα έρθουν για το θετικό αποτέλεσμα και να διεκδικήσουν την 1η θέση στον όμιλο. Πιστεύω πως με τη στήριξη του κόσμου μας θα πάρουμε το θετικό αποτέλεσμα την Τετάρτη».

Για το ότι ο κόουτς Γιούρι Ζντοβτς δεν εκδηλώνει τόσο τα συναισθήματά του μετά από νίκες: «Και ο κόουτς είναι πολύ προσγειωμένος, δε δείχνει τη χαρά του μετά τα θετικά αποτελέσματα. Και σε εμάς κάνει εντύπωση γιατί δεν είναι πιο εκδηλωτικός μετά τα θετικά αποτελέσματα, αλλά έτσι είναι ως προπονητής και ο χαρακτήρας του. Υπάρχει στην ομάδα καλό κλίμα, αυτή η ευχαρίστηση των αποτελεσμάτων. Θέλουμε να προστατεύσουμε αυτό που έχουμε κάνει μέχρι στιγμής και να “χτίσουμε” πάνω σε αυτό».

Για τη διοικητική σταθερότητα που επικρατεί στον ΠΑΟΚ πλέον: «Εμάς η δουλειά μας είναι στο παικτικό κομμάτι. Το τι γίνεται στο διοικητικό δεν το κοιτάμε, ας γίνει ό,τι είναι καλύτερο για την ομάδα. Καλό είναι ότι υπάρχει η θέληση να “αλλάξει σελίδα” η ομάδα. Σε προσωπικό επίπεδο, τον έχω ευχαριστήσει και προσωπικά τον κύριο Χατζόπουλο. Ήταν ένα απ’ τους κύριους λόγους που ανανέωσα και έμεινα στην ομάδα. Τα δύο χρόνια που βρίσκομαι στον ΠΑΟΚ μού έχει συμπεριφερθεί σαν πατέρας μου».