Πράσινη... υπόθεση στην Α1 Γυναικών: MVP η Πρινς, MVP Next Gen η Πολυμένη

Η 6η Αγωνιστική του πρωταθλήματος της Α1 Γυναικών ολοκληρώθηκε με τους φιλάθλους να απολαμβάνουν πλούσιο θέαμα. Οι MVP της αγωνιστικής ήταν… πράσινη υπόθεση, αφού τόσο η πολυτιμότερη όσο και η MVP Next Gen προέρχονται από τον Παναθηναϊκό και είναι αντίστοιχα οι Σεντόνα Πρινς και Λαμπρινή Πολυμένη.

Η Σεντόνα Πρινς στην νίκη του ¨τριφυλλιού” με 108-56 επί της Ανόρθωσης Βόλου είχε 20 πόντους, 9 ριμπάουντ, μία ασίστ, ένα κλέψιμο, 4 τάπες και 33 στο σύστημα αξιολόγησης μετά από 16’11’’ συμμετοχής.

Η Λαμπρινή Πολυμένη με τη σειρά της είχε 14 πόντους με ένα ριμπάουντ, 4 ασίστ και 13 στο σύστημα αξιολόγησης μετά από 19’29’’ συμμετοχής.

Οι διπλές της αγωνιστικής

Τζόνσον (Ολυμπιακός): 10 πόντοι, 13 ριμπάουντ

Γκίλντεϊ (Αμύντας): 19 πόντοι, 10 ασίστ

Μάλι (Πρωτέας Βούλας): 13 πόντοι, 13 ριμπάουντ

Μπράουν (Παναθηναϊκός): 15 πόντοι, 12 ριμπάουντ

Σίγκλετον (ΠΑΣ Γιάννινα): 10 πόντοι, 21 ριμπάουντ

Τσινέκε (Αθηναϊκός Qualco): 11 πόντοι, 10 ασίστ

Οι κορυφαίες των αριθμών

Πόντοι

Μάλι (Πρωτέας Βούλας) 127

Γιένσεν (Πρωτέας Βούλας) 119

Γουίλιαμς (ΠΑΟΚ) 101

Ρόνσιεκ (Πανσερραϊκός) 101

Γκίλντεϊ (Αμύντας) 96

Ριμπάουντς

Σίγκλετον (ΠΑΣ Γιάννινα) 79

Κλαρκ (Ιωνία) 63

Μάλι (Πρωτέας Βούλας) 56

Κόρνγουελ (Πρωτέας Βούλας) 51

Πιπλς (Πανσερραϊκός) 49

Ασίστ

Κολλάτου (Ολυμπιακός) 42

Μπέκι (Πανσερραϊκός) 39

Μορχάουζ (ΠΑΣ Γιάννινα) 36

Σακελλαρίου (Πρωτέας Βούλας) 35

Βιντσιλαίου Α. (Ιωνία) 34

Κλεψίματα

Ράμπερ (Ολυμπιακός) 16

Γιένσεν (Πρωτέας Βούλας) 16

Νάτσκου (Αμύντας) 15

Γκέλντοφ (Παναθλητικός) 13

Τζέιμς (Παναθλητικός) 11



Τάπες

Μπόρκοβσκα (Αθηναϊκός Qualco) 7

Τζόνσον (Ολυμπιακός) 7

Πρινς (Παναθηναϊκός) 7

Πιπλς (Πανσερραϊκός) 7

Χατζηλεοντή (Παναθηναϊκός) 6

Οικονομία

Μάλι (Πρωτέας Βούλας) 142

Σίγκλετον (ΠΑΣ Γιάννινα) 132

Πρινς (Παναθηναϊκός) 106

Ρέμπερ (Ολυμπιακός) 102

Γουίλιαμς (ΠΑΟΚ) 100

* Να σημειωθεί ότι η διάκριση MVP Next Gen αφορά αθλήτριες που έχουν γεννηθεί από το 2003 και μετά και έχουν δυνατότητα να παίξουν στην Εθνική Ομάδα.