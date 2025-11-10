Πράσινη... υπόθεση στην Α1 Γυναικών: MVP η Πρινς, MVP Next Gen η Πολυμένη

Η Σεντόνα Πρινς στην νίκη του ¨τριφυλλιού” με 108-56 επί της Ανόρθωσης Βόλου είχε 20 πόντους, 9 ριμπάουντ, μία ασίστ, ένα κλέψιμο, 4 τάπες και 33 στο σύστημα αξιολόγησης μετά από 16’11’’ συμμετοχής.
Η Λαμπρινή Πολυμένη με τη σειρά της είχε 14 πόντους με ένα ριμπάουντ, 4 ασίστ και 13 στο σύστημα αξιολόγησης μετά από 19’29’’ συμμετοχής.
Οι διπλές της αγωνιστικής
Τζόνσον (Ολυμπιακός): 10 πόντοι, 13 ριμπάουντ
Γκίλντεϊ (Αμύντας): 19 πόντοι, 10 ασίστ
Μάλι (Πρωτέας Βούλας): 13 πόντοι, 13 ριμπάουντ
Μπράουν (Παναθηναϊκός): 15 πόντοι, 12 ριμπάουντ
Σίγκλετον (ΠΑΣ Γιάννινα): 10 πόντοι, 21 ριμπάουντ
Τσινέκε (Αθηναϊκός Qualco): 11 πόντοι, 10 ασίστ
Οι κορυφαίες των αριθμών
Πόντοι
Μάλι (Πρωτέας Βούλας) 127
Γιένσεν (Πρωτέας Βούλας) 119
Γουίλιαμς (ΠΑΟΚ) 101
Ρόνσιεκ (Πανσερραϊκός) 101
Γκίλντεϊ (Αμύντας) 96
Ριμπάουντς
Σίγκλετον (ΠΑΣ Γιάννινα) 79
Κλαρκ (Ιωνία) 63
Μάλι (Πρωτέας Βούλας) 56
Κόρνγουελ (Πρωτέας Βούλας) 51
Πιπλς (Πανσερραϊκός) 49
Ασίστ
Κολλάτου (Ολυμπιακός) 42
Μπέκι (Πανσερραϊκός) 39
Μορχάουζ (ΠΑΣ Γιάννινα) 36
Σακελλαρίου (Πρωτέας Βούλας) 35
Βιντσιλαίου Α. (Ιωνία) 34
Κλεψίματα
Ράμπερ (Ολυμπιακός) 16
Γιένσεν (Πρωτέας Βούλας) 16
Νάτσκου (Αμύντας) 15
Γκέλντοφ (Παναθλητικός) 13
Τζέιμς (Παναθλητικός) 11
Τάπες
Μπόρκοβσκα (Αθηναϊκός Qualco) 7
Τζόνσον (Ολυμπιακός) 7
Πρινς (Παναθηναϊκός) 7
Πιπλς (Πανσερραϊκός) 7
Χατζηλεοντή (Παναθηναϊκός) 6
Οικονομία
Μάλι (Πρωτέας Βούλας) 142
Σίγκλετον (ΠΑΣ Γιάννινα) 132
Πρινς (Παναθηναϊκός) 106
Ρέμπερ (Ολυμπιακός) 102
Γουίλιαμς (ΠΑΟΚ) 100
* Να σημειωθεί ότι η διάκριση MVP Next Gen αφορά αθλήτριες που έχουν γεννηθεί από το 2003 και μετά και έχουν δυνατότητα να παίξουν στην Εθνική Ομάδα.