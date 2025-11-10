Με 13 παίκτες στο Παρίσι ο Παναθηναϊκός - Χωρίς Γιούρτσεβεν η αποστολή

Χωρίς τον Όμερ Γιούρτσεβεν αναχώρησε η αποστολή του Παναθηναϊκού για το Παρίσι και το ματς με την Παρί (11/11, 22:00). Μέσα Κένεθ Φαρίντ και Παναγιώτης Καλαϊτζάκης. Αποστολή στη Γαλλία.

Ο Τούρκος σέντερ δεν ξεπέρασε την θλάση που τον ταλαιπωρεί και τέθηκε νοκ άουτ για την αναμέτρηση με τη γαλλική ομάδα, με την κατάστασή του να επανεκτιμάται για το παιχνίδι με τη Ρεάλ (13/11, 21:45).

Αντίθετα την αποστολή για τη Γαλλία ακολούθησαν ο Κένεθ Φαρίντ και ο Παναγιώτης Καλαϊτζάκης, που θα είναι κανονικά στη διάθεση του Εργκίν Αταμάν.

Έτσι ο Παναθηναϊκός ταξίδεψε στο Παρίσι με 13 παίκτες στην αποστολή του, με τον Ματίας Λεσόρ μετά το Βελιγράδι να ταξιδεύει και στη γαλλική πρωτεύουσα, χωρίς φυσικά να αγωνιστεί.

Φυσικά εκτός αποστολής, πέρα από τον Γάλλο άσο που ταξίδεψε για ψυχολογικούς λόγους, οι «πράσινοι» δεν θα έχουν και τους Ρισόν Χολμς και Βασίλη Τολιόπουλο, με το «τριφύλλι» να μετράει 3 απουσίες σέντερ.