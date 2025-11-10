Stoiximan GBL: Ο Ναν MVP της 6ης αγωνιστικής

O Aμερικανός άσος ήταν ο μεγάλος πρωταγωνιστής στην επικράτηση του Παναθηναϊκού κόντρα στο Περιστέρι, με τον Κέντρικ Ναν να σταματάει στους 27 πόντους (6/9 δίποντα, 5/6 τρίποντα), μετρώντας ακόμα 4 ριμπάουντ, 3 ασίστ, 1 τάπα σε 28 λεπτά, συγκεντρώνοντας 29 μονάδες στο σύστημα αξιολόγησης.
Έτσι ο Αμερικανός άσος αναδείχθηκε πολυτιμότερος παίκτης της 6ης αγωνιστικής της Stoiximan Greek Basketball League.
