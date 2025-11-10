Μίλιτσιτς: «Ευκαιρία να βελτιωθούμε το ματς με Μπαχτσεσεχίρ»

Ο Ιγκόρ Μίλιτσιτς στις δηλώσεις του πριν από το ματς του Άρη Betsson κόντρα στην Μπαχτσεσεχίρ (11/11, 20:00) για την 7η αγωνιστική του Eurocup στάθηκε στην ευκαιρία που έχει η ομάδα του απέναντι σε έναν πολύ καλό αντίπαλο.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του:

«Είναι μία αρκετά σκληρή ομάδα, από τις πιο σκληρές στη διοργάνωση. Ένα σύνολο παικτών που αγωνίζεται στο υψηλό επίπεδο. Ατομικά, κάθε παίκτης έχει εξαιρετικές ικανότητες. Έχουν ενέργεια και καλό ριμπάουντ. Είναι ένα από τα φαβορί για την κατάκτηση του τίτλου. Είναι μία πολύ καλή ευκαιρία να βελτιωθούμε. Θέλουμε να βελτιώσουμε κάποια κομμάτια του παιχνιδιού μας. Η ομάδα έχει αυτοπεποίθηση. Θα μπούμε στο παρκέ, θα θα παλέψουμε από το πρώτο λεπτό και θα κάνουμε το καλύτερο δυνατό για τη νίκη», τόνισε ο Κροάτης τεχνικός.

Για την προσθήκη του Αμίν Νουά και τι περιμένει απ’ αυτόν: «Θα κάνει σήμερα μία προπόνηση. Μπορεί να μας φέρει ενέργεια, να μας βοηθήσει στο αμυντικό κομμάτι και στα ριμπάουντ. Έχεις κάποιες επιθετικές ικανότητες, που δεν είχαμε έως τώρα ομάδα, μαζί με σκληρότερη άμυνα. Είναι η ποιότητά του, που μπορεί να μας βοηθήσει από εδώ και πέρα. Για αυτό και τόσο καιρό κοιτούσαμε στην αγορά, ώστε να κάνουμε την καλύτερη επιλογή».



Για το το περιμένει από το ματς: «Έχει πέντε-έξι φορές μεγαλύτερο μπάτζετ από εμάς. Οκτώ -εννιά παίκτες αντιστοιχούν σε πέντε-έξι δικούς μας. Τα χρήματα, όμως δεν παίζουν μπάσκετ μέσα στο παρκέ. Θα μπούμε στο γήπεδο για να αντιμετωπίσουμε κάθε κατοχή σαν να είναι η τελευταία. Να βγάλουμε στο παρκέ ό,τι κάνουμε στην προπόνηση. Να έχουμε την υποστήριξη του κόσμου και να τους κάνουμε περήφανους».