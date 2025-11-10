pao
Παναθηναϊκός: Τα κλικ από τις ιατρικές εξετάσεις του Φαρίντ (pics)

Ο Κένεθ Φαρίντ αποτελεί και τυπικά παίκτη του Παναθηναϊκού για τους επόμενους δύο μήνες.

Ο Αμερικανός σέντερ έφτασε στην Αθήνα την Κυριακή (9/11) και πέρασε από τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις το νοσοκομείο ΥΓΕΙΑ, ενώ τη Δευτέρα (10/11) ολοκλήρωσε και τα εργομετρικά στο Blocks Rehab «ΦΙΛΟΚΤΗΤΗΣ»

Υπενθυμίζουμε πως ο Φαρίντ θα ταξιδέψει κανονικά με την αποστολή του Παναθηναϊκού για το παιχνίδι με την Παρί στη Γαλλία (11/11, 22:00).

Οι σχετικές εικόνες:

