Παναθηναϊκός: Τα κλικ από τις ιατρικές εξετάσεις του Φαρίντ (pics)

Ο Αμερικανός σέντερ έφτασε στην Αθήνα την Κυριακή (9/11) και πέρασε από τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις το νοσοκομείο ΥΓΕΙΑ, ενώ τη Δευτέρα (10/11) ολοκλήρωσε και τα εργομετρικά στο Blocks Rehab «ΦΙΛΟΚΤΗΤΗΣ»
Υπενθυμίζουμε πως ο Φαρίντ θα ταξιδέψει κανονικά με την αποστολή του Παναθηναϊκού για το παιχνίδι με την Παρί στη Γαλλία (11/11, 22:00).
Οι σχετικές εικόνες:
Ο Κένεθ Φαρίντ, λίγες ώρες μετά την άφιξή του στην Αθήνα για λογαριασμό του Παναθηναϊκού AKTOR, μετέβη στο Νοσοκομείο «Υγεία» προκειμένου να υποβληθεί σε όλες τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις! #WeTheGreens #paobcaktor #Club1908 pic.twitter.com/zL5FP08tr0— Panathinaikos BC (@Paobcgr) November 10, 2025
Ο Κένεθ Φαρίντ ολοκλήρωσε με επιτυχία και τη διαδικασία των εργομετρικών εξετάσεων στο Blocks Rehab «ΦΙΛΟΚΤΗΤΗΣ»!#WeTheGreens #paobcaktor #Club1908 pic.twitter.com/qkIrQGdzXr— Panathinaikos BC (@Paobcgr) November 10, 2025