Σενγκούν μετά τη νίκη επί των Μπακς: «Δεν με νοιάζει ποιος είναι στην άλλη ομάδα»

Ο Αλπερέν Σενγκούν στις δηλώσεις του μετά τη νίκη των Ρόκετς απέναντι στους Μπακς αναφέρθηκε στην κόντρα που είχε και πάλι με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του:

«Έχω κίνητρο σε κάθε παιχνίδι. Θέλω να κερδίζω σε κάθε παιχνίδι. Θέλω να είμαι νικητής παίκτης. Δεν με νοιάζει ποιος είναι στην άλλη ομάδα.



Υπάρχει μια υπερηφάνεια εκεί σε αυτές τις διοργανώσεις (σ.σ. Εurobasket), όπου οι παίκτες αναμετρώνται για χρόνια. Ο Σενγκούν θέλει να τα βάζει με τους καλύτερους κάθε βράδυ, δεν είναι κάτι ασυνήθιστο.

Αλλά το γεγονός ότι έχουν εξοικείωση μεταξύ τους και έχουν παίξει αρκετά ματς, νομίζω ότι κάθε φορά που βλέπεις τις αναμετρήσεις με τον Ντόντσιτς και αυτούς τους τύπους, είναι λίγο πιο ξεχωριστό. Είναι απλώς δύο από τους καλύτερους παίκτες».