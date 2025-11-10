Εθνική Γυναικών: Αναχώρησε για την Κοζάνη

Αναχώρησε σήμερα (10/11) η Εθνική Γυναικών με προορισμό την Κοζάνη, όπου την Τετάρτη (12/11, 19:00, ΕΡΤ 2 ΣΠΟΡ) θα παίξει με αντίπαλο την Κροατία στο κλειστό γυμναστήριο Λευκόβρυσης “Β. Φλέγκας”, στην πρεμιέρα του Α’ γύρου της προκριματικής φάσης του Ευρωμπάσκετ 2027.

Η προετοιμασία για την αναμέτρηση θα αρχίσει το απόγευμα με μία προπόνηση στο γήπεδο όπου θα διεξαχθεί ο αγώνας και τον ομοσπονδιακό προπονητή, Πέτρο Πρέκα, να έχει από χθες όλες τις αθλήτριες στη διάθεσή του.

Μεταξύ αυτών και η Σαμ Γαλανόπουλος, η οποία φέτος κλήθηκε για πρώτη φορά στην Εθνική ομάδα. «Πραγματικά είμαι πολύ ενθουσιασμένη και νιώθω ευγνώμων για την ευκαιρία που μου δίνεται. Ήταν κάτι το οποίο καιρό ήλπιζα να συμβεί και τελικά συνέβη» δήλωσε η 25άχρονη γκαρντ, η οποία όταν πληροφορήθηκε για την κλήση της στην ομάδα, έτυχε να είναι μαζί με την συμπαίκτριά της, και στην “γαλανόλευκη” πλέον, Ιωάννα Κριμίλη.

«Βρισκόμουν στο πούλμαν με την ομάδα στην οποία αγωνίζομαι. Πηγαίναμε προς το αεροδρόμιο μετά από έναν αγώνα που είχαμε παίξει και είδα την Ιωάννα (Κριμίλη) να έρχεται προς το μέρος μου. “Ει” μου είπε. “Θέλω να σου πω ότι θα είσαι μαζί μας στην Εθνική ομάδα για 9-10 μέρες”. Ήταν πολύ…κουλ» λέει χαρακτηριστικά η Γαλανόπουλος, η οποία μετά την ανακοίνωση των 14 αθλητριών, μοιράστηκε τα καλά νέα με την οικογένειά της. «Τούς έγραψα αμέσως μήνυμα σ’ ένα γκρουπ chat που έχουμε γιατί εκείνη την ώρα εδώ ήταν πρωί και στην Αμερική νύχτα. Όταν ξημέρωσε η μαμά μου επικοινώνησε αμέσως μαζί μου. Ήταν πολύ ενθουσιασμένη, όπως φυσικά και ο πατέρας μου».

Η αποστολή της Εθνικής Γυναικών

Ονοματεπώνυμο Ημ. Γέννησης Ύψος Θέση Ομάδα Σπανού Άρτεμις 01.01.1993 1.86 F/C Zabiny Brno Φασούλα Μαριέλλα 02.09.1997 1.92 C Besiktas Τσινέκε Έλενα 11.07.1999 1.76 G Αθηναϊκός Παυλοπούλου Πηνελόπη 03.03.1996 1.72 G Αθηναϊκός Χριστινάκη Ελεάννα 16.12.1996 1.84 G/F Ολυμπιακός Καρλάφτη Ρένια 08.06.1998 1.80 G Ολυμπιακός Παρκς Ρόμπιν 19.07.1992 1.85 F Αθηναϊκός Λούκα Βασιλική 05.07.1996 1.93 C Αθηναϊκός Μποσγανά Έλενα 04.12.2003 1.90 F Leganes Κριμίλη Ιωάννα 16.07.2001 1.78 G Παναθηναϊκός Χατζηλεοντή Ιωάννα 05.01.2002 1.84 F Παναθηναϊκός Καρακασίδου Λίλιαν 09.12.2001 1.65 G Contimax MOSiR Bochnia Χαιριστανίδου Αντιγόνη 03.10.1990 1.86 F Αθηναϊκός Γαλανόπουλος Σαμάνθα 08.01.2001 1.75 G Παναθηναϊκός

Προπονητής: Πέτρος Πρέκας

Β. Προπονητή: Κατερίνα Δελή

Β. Προπονητή: Νίκος Καμπούρης

Γυμναστής: Νίκος Παπαβασιλείου

Γιατρός: Ειρηναίος Καραμάνης

Φυσικοθεραπεύτρια: Λούση Ζουρνή

Φυσικοθεραπευτής: Νίκος Παπάς

Φροντιστής: Ανδρέας Φραντζέσκος

Φροντιστής: Ανδρέας Κουτσιάφτης

Director Of Team Operations: Σοφία Κλιγκοπούλου

General Manager: Εβίνα Μάλτση