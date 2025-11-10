Κι επίσημα στη Μακάμπι Τελ Αβίβ ο Λούντμπεργκ

Παίκτη της Μακάμπι Τελ Αβίβ αποτελεί κι επίσημα ο Ίφε Λούντμπεργκ, όπως ανακοίνωσε η ισραηλινή ομάδα.

Ενίσχυση για τη Μακάμπι Τελ Αβίβ, με την ομάδα του Όντεντ Κάτας να επισημοποιεί το deal με τον Δανό άσο, που πριν λίγες μέρες αποχώρησε από την Παρτιζάν.

Ο Λούντμπεργκ ήταν εκτός ομάδα στη Σερβία και βρήκε τον επόμενο σταθμό της καριέρας του στη Μακάμπι Τελ Αβίβ.

«Είμαι πολύ ενθουσιασμένος που θα ενταχθώ στη Μακάμπι Τελ Αβίβ. Είναι ένας από τους πιο σεβαστούς και παθιασμένους συλλόγους στην Ευρώπη. Κάθε φορά που έπαιζα στο Τελ Αβίβ, ένιωθα την τεράστια ενέργεια που προέρχεται από τους οπαδούς και την ατμόσφαιρα στο γήπεδο», σχολίασε στις πρώτες του δηλώσεις ο Δανός γκαρντ.