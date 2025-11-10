«Σκέφτονται σοβαρά να παραχωρήσουν τον Τόμπσον οι Μάβερικς»

Σκέψεις για να παραχωρήσουν τον Κλέι Τόμπσον κάνουν οι Μάβερικς.

Όπως αναφέρουν τα αμερικανικά Μέσα, η ομάδα του Ντάλας δεν είναι ικανοποιημένη από τις επιδόσεις του Αμερικανού άσου και κάνει σοβαρές σκέψεις να τον παραχωρήσει με κάποιο trade.

Ο Κλέι Τόμπσον έχει ξεκινήσει τη φετινή σεζόν με 31,6% εντός πεδιάς και 26,4% στα τρίποντα, τα χαμηλότερα ποσοστά της καριέρας του και έχει μέσο όρο 7,6 πόντους σε σύγκριση με 19 πόντους που μετρά στο NBA.

Λέικερς, Μάτζικ και Νετς είχαν τσεκάρει στο παρελθόν την περίπτωση του Αμερικανού άσου, που έχει διετές συμβόλαιο με τους Μάβερικς έναντι 35 εκατ. ευρώ.