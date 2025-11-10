Τα αποτελέσματα του NBA: Ήττα για τους Μπακς, συνεχίζουν το νικηφόρο σερί οι Θάντερ

Εφτά ματς περιλάμβανε η βραδιά στο NBA, με τους Μιλγουόκι Μπακς του συγκλονιστικού Γιάννη Αντετοκούνμπο να γνωρίζουν την ήττα από τους Χιούστον Ρόκετς.

Από τα άλλα αποτελέσματα ξεχώρισε η νίκη των Θάντερ στην έδρα των Γκρίζλις, το μεγάλο διπλό των Πίστονς κόντρα στους Σίξερς, αλλά και η επιβλητική νίκη των Νιου Γιορκ Νικς απέναντι στους Μπρούκλιν Νετς.

Αναλυτικά τα αποτελέσματα:

Μιλγουόκι Μπακς - Χιούστον Ρόκετς 115-122
Μέμφις Γκρίζλις - Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ 100-114
Νιου Γιορκ Νικς - Μπρούκλιν Νετς 134-98
Ορλάντο Μάτζικ - Μπόστον Σέλτικς 107-111
Φιλαδέλφεια 76ερς - Ντιτρόιτ Πίστονς 108-111
Γκόλντεν Στέιτ Ουόριορς - Ιντιάνα Πέισερς 114-83
Σακραμέντο Κινγκς - Μινεσότα Τίμπεργουλβς 117-144

