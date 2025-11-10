«Ξέχασαν» το μπάσκετ στα τελευταία λεπτά οι Μπακς και ήττα από τους Ρόκετς!

Μπορεί το Μιλγουόκι του -ξανά εντυπωσιακού- Γιάννη να ήταν μπροστά για κάτι περισσότερο από 3.5 δεκάλεπτα, όμως στο τέλος… ξέχασαν να σκοράρουν, με αποτέλεσμα οι Ρόκετς να επικρατήσουν με 122-115.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο ολοκλήρωσε την αναμέτρηση έχοντας 37 πόντους, 7 ριμπάουντ 3 ασίστ και 1 μπλοκ σε 35 λεπτά συμμετοχής, με 14/24 δίποντα και 9/14 βολές.

Οι Μπακς ήταν ανώτεροι στο πρώτο ημίχρονο, καθώς προηγήθηκαν με 30-28 στην λήξη της πρώτης περιόδου και έκλεισαν το ημίχρονο έχοντας προβάδισμα 11 πόντων (61-50).

Στο δεύτερο μέρος οι Ρόκετς ισορρόπησαν και αρχικά με επί μέρους 24-32 στην τρίτη περίοδο μείωσαν στους τρεις πόντους (85-82), κάνοντας την τελική τους αντεπίθεση στην τελευταία περίοδο.

Οι Τεξανοί έτρεξαν επί μέρους 30-40 στο τέταρτο δωδεκάλεπτο για να κάνουν την ολική ανατροπή και να φύγουν από την έδρα των Μπακς με μια μεγάλη νίκη.

