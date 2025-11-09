Μεσίνα: «Είμαστε ανοιχτοί για το ΝΒΑ Europe - Σοβαρό οικονομικό πρόβλημα στη Euroleague και θέμα με το καλεντάρι»

Ο Έτορε Μεσίνα, με τον διπλό ρόλο προπονητή και προέδρου που κατέχει στην Αρμάνι Μιλάνο, άνοιξε τον δρόμο για το ΝΒΑ Europe και τόνισε τα προβλήματα που υπάρχουν στη Euroleague.

O Ιταλός κόουτς αναφέρθηκε στο σχέδιο που υπάρχει στο NBA Europe, η λίγκα του οποίου αναμένεται να ξεκινήσει τον Οκτώβριο του 2027 και μίλησε για τα οικονομικά προβλήματα που υπάρχουν στην Euroleague, αλλά και στο ζήτημα με τις ημερομηνίες και τους τραυματισμούς.

Αναλυτικά όσα είπε ο Μεσίνα:

«Το γεγονός ότι η Αρμάνι Μιλάνο είναι ένας σημαντικός στόχος για το ΝΒΑ Europe είναι κάτι που κάνει τους ιδιοκτήτες πολύ χαρούμενους και αποτελεί μεγάλη αναγνώριση για την πόλη. Κατά τα άλλα, το NBA παρεμβαίνει δυναμικά σε επίπεδο επικοινωνίας, γνωστοποιώντας ότι έχει ένα σχέδιο και θέλει να το εφαρμόσει σύντομα. Η θέση μου είναι πολύ απλή: η Ευρωλίγκα είναι ένα προϊόν μπάσκετ υψηλού επιπέδου, σε επίπεδο πίσω μόνο από τα playoffs του NBA, αλλά όταν διαβάζεις για τη Ρεάλ Μαδρίτης ότι είχε ζημιά 38 εκατ. ευρώ ή για τα προβλήματα απόκτησης παικτών, με το NIL (σ.σ. όπου τα κολέγια πληρώνουν για να παίρνουν παίκτες από την Ευρώπη) και τα νέα συμβόλαια του NBA, υπάρχει ένα σοβαρό οικονομικό πρόβλημα.

Επιπλέον, υπάρχει το πλέον προφανές πρόβλημα στο καλεντάρι. Μέχρι στιγμής, έχουν υπάρξει 60 τραυματισμοί από τα τέλη Σεπτεμβρίου έως σήμερα. Αυτά τα πράγματα δεν μπορούν να συνεχιστούν. Χρειαζόμαστε ένα οικοσύστημα που να συνδυάζει τις αθλητικές, οικονομικές και οργανωτικές ανάγκες του ημερολογίου. Είμαστε ανοιχτοί και θα ακούσουμε όλες τις προτάσεις, και στη συνέχεια οι ιδιοκτήτες θα αποφασίσουν τι θα κάνουν».