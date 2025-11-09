Ζαλγκίρις: Πρώτο ματς και MVP ο Γκιεντράιτις στο εύκολο διπλό πριν το ΣΕΦ

Εύκολο απόγευμα για τη Ζαλγκίρις Κάουνας, που επικράτησε με 94-68 στην έδρα της Νεβέζις, λίγες ημέρες πριν τη «διαβολοβδομάδα» της Euroleague και το ματς με τον Ολυμπιακό.

Ο Τόμας Ματσιούλις έκανε rotation, ξεκούρασε βασικούς παίκτες, όπως ο Σιλβέν Φρανσίσκο, και είδε πέντε παίκτες του να τελειώνουν το ματς με διψήφιο αριθμό πόντων. Πρώτος σκόρερ με 13 πόντους ο Γκιεντράιτις, ο οποίος έπαιξε στο πρώτο του φετινό παιχνίδι μετά από τραυματισμό που είχε και ακολούθησε σε απόδοση ο Μπουτκεβίτσιους με 12 πόντους.

Στην κορυφή μόνη πρώτη η Ζαλγκίρις με ρεκόρ 7-1 στη Λιθουανία και στη «διαβολοβδομάδα» της Euroleague που ακολουθεί παίζει δύο σερί εκτός έδρας ματς με τον Ολυμπιακό (12/11, 21:15) και την Ντουμπάι (14/11, 18:00). Στο 3-5 έπεσε η Νεβέζις, που είχε πρώτο σκόρερ τον Ραμανάουσκας (14π.).

Τα δεκάλεπτα: 19-21, 31-45, 56-70, 68-94