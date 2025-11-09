Η Γρανάδα… έσπασε το ρόδι και μαζί το αήττητο της Βαλένθια

Τέλος στο αήττητο της Βαλένθια στην ισπανική λίγκα έβαλε η Γρανάδα (85-79), η οποία μάλιστα πέτυχε τη δική της πρώτη νίκη στο πρωτάθλημα.

Μετά το 0-2 στο ξεκίνημα του αγώνα, η Γρανάδα προσπέρασε και δεν έχασε ποτέ το προβάδισμα. Έφτασε μέχρι το +14 (67-53) στο ξεκίνημα της τέταρτης περιόδου και διατήρησε την πρωτοπορία μέχρι το φινάλε, πετυχαίνοντας έτσι την πρώτη της νίκη (1-5). Ο Λούκα Μπόζιτς ξεχώρισε με 19 πόντους, 6 ριμπάουντ και 4 ασίστ, με τον Ματ Τόμας να ακολουθεί με 15 πόντου (5/8 τρίποντα).

Για τη Βαλένθια (5-1), που ισοβαθμεί πλέον στην πρώτη θέση με τις Τενερίφη και Μούρθια, ο Χαβιέ Λόπεζ-Αροστέγκι είχε 12 πόντους και ο Χάιμε Πραντίγια 11 πόντους και 8 ριμπάουντ. Η ομάδα του Πέδρο Μαρτίνεθ έχει διπλή υποχρέωση στη «διαβολοβδομάδα» της Euroleague με Ρεάλ Μαδρίτης εντός έδρας (11/11) και στη Γαλλία με την Παρί (13/11).

Τα δεκάλεπτα: 28-17, 43-36, 64-53, 85-79