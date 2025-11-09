Άνετα η Αρμάνι πριν τη «διαβολοβδομάδα» και τον Ολυμπιακό

Χωρίς να συναντήσει προβλήματα η Αρμάνι Μιλάνο κέρδισε εύκολα την Μπενετόν Τρεβίζο με 87-63, επιστρέφοντας στις νίκες στην ιταλική λίγκα και λίγες μέρες πριν τη νέα «διαβολοβδομάδα» της Euroleague.

Ο Έτορε Μεσίνα δεν είχε στη διάθεσή του τον τραυματία Ζακ ΛεΝτέι, προχώρησε σε rotation μοιράζοντας τον χρόνο συμμετοχής στους παίκτες του και είδε τους Αρμόνι Μπρουκς και Νίκο Μανιόν να ξεχωρίζουν με 22 και 15 πόντους αντίστοιχα.

Η Αρμάνι, που έχει στην επερχόμενη «διαβολοβδομάδα» δύο διαδοχικά ματς εντός έδρας με Βιλερμπάν (12/11) και Ολυμπιακό (14/11), ανέβηκε στο 5-2 στην Ιταλία. Αντίθετα, η Μπενετόν έπεσε στο 1-6, και στο ματς είχε διακριθέντες τον Οσβάλντας Ολισεβίτσιους (19π.) και τον πρώην άσο του Περιστερίου, Τζο Ράγκλαντ (14π., 7ριμπ., 8ασ.).

Τα δεκάλεπτα: 25-13, 46-29, 67-45, 87-63