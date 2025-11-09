Λύγισε την Σεντ Κουεντίν η Μονακό με 20άρα του Στραζέλ

Η Σεντ Κουεντίν έβαλε δύσκολα στην Μονακό, με την ομάδα του Βασίλη Σπανούλη να σοβαρεύεται στο φινάλε κερδίζοντας με 92-84. Koρυφαίος ο Στραζέλ (21π.), λίγο πριν την διαβολοβδομάδα στην Σερβία.

Χωρίς να πατήσει το πόδι στο γκάζι και με τους... Γάλλους σε καλή μέρα η Μονακό κέρδισε την Σεντ Κουεντίν με για την 7η αγωνιστική του γαλλικού πρωταθλήματος.

Η ομάδα του Βασίλη Σπανούλη με τη νίκη ανέβηκε στο 6-1 και παρέμεινε μόνη πρώτη στην βαθμολογία, με την Σεντ Κουεντίν να παραμένει στα χαμηλά στρώματα της βαθμολογίας με ρεκόρ 1-6.

Ο Μάθιου Στραζέλ με 21 πόντους και 4 ασίστ ήταν ο κορυφαίος, με τον Έλι Οκόμπο να προσθέτει 14 πόντους. Πολύ καλή παρουσία από τον Μισινό με 13 πόντους, με τον Μπεγκαρίν να συμπληρώνει 11 πόντους με 7 ριμπάουντ.

Από την άλλη πλευρά ο Ονιάνγκε ξεχώρισε με 18 πόντους και 6 ριμπάουντ, με τον Σβαρτζ να συμπληρώνει 14 πόντους.

Πλέον η ομάδα του Βασίλη Σπανούλη στρέφει το ενδιαφέρον της στην «διαβολοβδομάδα» της Euroleague και τις αναμετρήσεις με Παρτίζαν (21:30, 11/11) και Ερυθρό (13/11, 21:00).